Гол, подписавший приговор "Зениту", лучший на этой неделе в Лиге чемпионов: видео шедевра

Забитцер признал свой первый мяч в еврокубке - одним из красивейших в карьере

Марсель Забитцер забивает "Зениту" / Фото: Reuters

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Лучшим голом недели в Лиге чемпионов признан шедевр в исполнении полузащитника немецкого "Лейпцига" Марселя Забитцера в ворота питерского "Зенита". На 59-й минуте встречи при счете 1:1 Марсель принял мяч на грудь в штрафной россиян, быстренько обработал его и мастерски закрутил в дальнюю девятку, гарантировав "Быкам" победу 2:1. Ранее мы писали, что игроком недели в Лиге Европы стала 22-летняя восходящая звезда "Арсенала".

"Безусловно, это один из красивейших голов в моей карьере, – признался после поединка хавбек. – Забить свой первый мяч в Лиге чемпионов в такой момент, в такой игре, да еще так красиво – это невероятно. Просто волшебные ощущения. Я очень рад, что помог команде голом. Три очка значат больше, чем забитый мяч".

Смотрите гол недели Лиги чемпионов в исполнении Марселя Забитцера

Интересно, что у "Зенита" счет в этом матче открыл экс-защитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий. А гол Забитцера принес немецкой команде уже вторую победу в сезоне и позволил возглавить свою группу G. Ранее мы писали, что УЕФА отметил крутую передачу Патрика на Додо в матче с "Динамо" в своей подборке ярких ассистов Лиги чемпионов.

Смотрите также видео гола Додо в матче Лиги чемпионов "Шахтер" – "Динамо" Загреб

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