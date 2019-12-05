Грачев: "МанСити" был более статусной командой, но именно с "Аталантой" будет матч года"

Виктор Грачев / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сенсационно потеряв очки в матче с "Мариуполем" в Премьер-лиге, лидер украинского чемпионата "Шахтер" продолжает готовиться к главному для себя поединку концовки года. В заключительном туре Лиги чемпионов "горняки" встретятся с "Аталантой", и именно в противостоянии с итальянским клубом решится дальнейшая судьба оранжево-черных. Команда Луиша Каштру, в зависимости от результата, может продолжить выступление в ЛЧ, перейти в Лигу Европы или вовсе покинуть еврокубки. Легендарный нападающий донецкой команды Виктор Грачев поделился ожиданиями от предстоящего поединка.

- "Шахтеру" предстоит решающий матч в Лиге чемпионов. Как вы считаете, "горняки" смогут победить в своеобразном финале?

- На данный момент сложилась такая ситуация, что статус итальянского чемпионата поддерживается такими командами, как "Ювентус", "Наполи", "Рома", "Интер". На этих командах держится чемпионат. Остальные – это средний класс. К нему и относится "Аталанта". Но несмотря на это, команда очень непредсказуема. Она может проиграть 3:5, потом победить 4:1, снова проиграть 1:3 и так далее. Но самое интересное, что "Аталанту" списали после третьего тура. Даже после четвертого ей давали мало шансов на плей-офф. Ее оценивали как команду, не выходящую из группы. Но под конец группового этапа сложилась такая ситуация, что от еврокубковой весны итальянскую команду отделяет всего одна победа. Для того Лига чемпионов и нужна, чтобы дарить нам такие интриги. Естественно "Шахтер" в этом матче устроит и ничья, но самый лучший расклад – это выйти и победить. И тогда у тебя не будет головной боли о том, как там сыграет "Динамо" Загреб. Что они там будут делать с "Манчестером" уже никого интересовать не будет. Сегодня все в руках "Шахтера". Конечно "горнякам" будет сложно, "Аталанта" сейчас прибавляет в чемпионате, но мы играем дома при своих болельщиках и должны добиться положительного результата. Тем более после той игры, которую "Шахтер" показал в Манчестере, есть все предпосылки, чтобы обыграть "Аталанту".

- Учитывая, как хорошо отыграла молодежь "Шахтера" в Манчестере, перед Каштру стоит дилемма: доверится им или более опытным игрокам. Как вы думаете, какое решение примет португальский специалист?

- Я отыграл 20 лет и по своему опыту могу сказать, что без лидеров, без опытных футболистов, молодежь ничего не сделает на футбольном поле. Они хороши до определенного времени. Но в команде должен быть костяк из лидеров и опытных футболистов, которые ведут за собой команду, которые помогают молодым игрокам вырасти в лидеров. Сейчас молодежь "Шахтера" растет семимильными шагами, я просто удивлен. Но если бы не было в команде Марлоса, Тайсона, Степаненко, Кривцова, Тайсона, то они бы ничего не сделали. То, что сейчас есть конкуренция и есть костяк команды, это хорошо. Сейчас идет смена поколений. Я сам через такое проходил. И скажу вам, что она должна проходить плавно. Сегодня я не представляю "Шахтер" без Марлоса и Тайсона. Это лидеры, которые, они если в форме, то должны быть в старте. Я считаю, что рассвет футболистов наступает в 27-32 года. Молодежь должна перенимать их опыт. Каштру все правильно делает, к нему не должно быть вопросов. Он очень грамотно работает с футболистами. Я вижу его классную работу.

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- Этот матч на данный момент один из главных в карьере Каштру. Создает ли это дополнительное психологическое давление на главного тренера "Шахтера"?

- Любой тренер испытывает давление вне зависимости от того, на каком уровне и в каком чемпионате он работает. Президент требует результат. А только главный тренер отвечает за него. С этим ничего не поделаешь. Помню, когда Паулу Фонсека принял команду, то я высказывал много критических замечаний в его адрес и в адрес его решений. Я не критиковал, а хотел помочь человеку, который пришел в новый клуб, подсказать, чтобы все шло на пользу команде. Сегодня я говорю, что Каштру все делает правильно и грамотно. И самое главное без пафоса и не выкручивая рук. Аккуратно распределяет силы и игровое время каждого игрока. Сегодняшний микроклимат, который есть в команде, оставил Фонсека, но Каштру его еще улучшил.

- Руслан Малиновский, воспитанник "Шахтера", возвращается в Украину и сыграет против своей бывшей команды. Этот матч будет особенным для него?

- Я очень рад за Руслана. Карьера футболиста очень короткая. В какой-то период многие не верили, что он вырастет в хорошего футболиста. Но это не значит, что футболист начал верить в это. Вот как раз Малиновский один из тех, кто доказал всем своей игрой, в Бельгии, в Италии, что не бывает футболистов, которые не могут чего-то достигнуть. Все зависит от человека, какую он задачу себе поставил. Если он поставил себе задачу играть на высшем уровне, играть в сборной, зарубежном клубе и он туда стремился, то он туда и пришел. Чемпионат Италии на вид может быть скромный, но очень сложный для футболистов. Там не просто заиграть. Но он старается, выкладывается, борется за место в составе. Я очень рад, как у него складывается карьера.

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- Как вы думаете, такой матч соберет в Харькове полный стадион?

- Я собираюсь приехать на футбол, как болельщик, а не как эксперт. Просто хочу приехать поддержать "Шахтер" в решающем для него матче и получить удовольствие от игры, от результата. Думаю, придут харьковчане, приедут болельщики из Донбасса, а также из других уголков Украины. Стадион должен быть заполнен, потому что такой матч бывает только раз в году. Возможно "МанСити" был более статусной командой, но именно с "Аталантой" будет матч года. И я хочу, чтобы был полный стадион, чтобы болельщики поддержала команду, и вся Украина весной увидела Лигу чемпионов.

Напомним, что матч "Шахтер" – "Аталанта" пройдет в среду 11 декабря на ОСК "Металлист" в Харькове. Начало игры в 19.55. Билеты можно приобрести по ссылке

Обзор выездного матча "Шахтера" против "Аталанты":

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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