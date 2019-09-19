Греки опустили "Тоттенхэм" с небес на землю: невероятный камбек против финалистов Лиги чемпионов

"Бавария" возглавила группу В благодаря расслабленности "шпор" в выездной игре с "Олимпиакосом"

"Олимпиакос" - "Тоттенхэм" - 2:2 / Фото: AFP

С финалистами предыдущей Лиги чемпионов творится что-то неладное. Вслед за "Ливерпулем", проигравшим накануне "Наполи" 0:2, опростоволосился на старте нового евросезона и "Тоттенхэм". Команда, приучившая к феноменальным камбекам в своем исполнении, в этот раз позволила отыграться своему сопернику.

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В стартовом туре ЛЧ-2019/2020 "шпоры", ведя в выездном поединке с "Олимпиакосом" со счетом 2:0, умудрились разбазарить свое преимущество. В итоге поединок на стадионе "Георгиос Караискакис" завершился вничью – 2:2. Таким образом в лидеры группы В вышла "Бавария", на своем поле не пощадившая "Црвену Звезду" – 3:0.

"ОЛИМПИАКОС" – "ТОТТЕНХЭМ" – 2:2

Голы: Поденсе (44), Вальбуэна (54 пен) – Кейн (26 пен), Моура (30)

"ОЛИМПИАКОС": Жозе Са – Элабделлауи, Рубен Семеду, Мериа, Цимикас – Гильерме, Бухалакис – Масурас (Ранделович, 78), Вальбуэна (Бензия, 69), Поденсе – Герреро (Эль-Араби, 89)

"ТОТТЕНХЭМ": Льорис – Санчес, Альдервейрельд, Вертонген, Дэвис – Уинкс, Ндомбеле (Сиссоко, 62) – Моура (Ламела, 76), Эриксен, Алли (Сон Хын Мин, 73) – Кейн

Предупреждения: Гильерме – Уинкс

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"БАВАРИЯ" – "ЦРВЕНА ЗВЕЗДА" – 3:0

Голы: Коман (34), Левандовски (80), Мюллер (90+1)

"БАВАРИЯ": Нойер – Киммих, Зюле, Павар, Эрнандес – Толиссо (Мартинес, 65), Алькантара – Коман, Коутиньо (Мюллер, 83), Перишич (Гнабри, 66) – Левандовски

"ЦРВЕНА ЗВЕЗДА": Борьян – Гобелич, Милунович, Дегенек, Жандер – Йованович (Вулич, 62), Каньяс – Гарсия (Вуканович, 83), Марин, ван ла Парра – Павков (Боакие, 70)

Предупреждения: Дегенек, Вулич

Турнирная таблица в группе В

1 октября

Тоттенхэм – Бавария

Црвена Звезда – Олимпиакос

22 октября

Тоттенхэм – Црвена Звезда

Олимпиакос – Бавария

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6 ноября

Црвена Звезда – Тоттенхэм

Бавария – Олимпиакос

26 ноября

Тоттенхэм – Олимпиакос

Црвена Звезда – Бавария

11 декабря

Бавария – Тоттенхэм

Олимпиакос – Црвена Звезда

Как мы писали ранее, "Шахтер" проиграл "МанСити" под прошлогоднюю копирку. Как и в предыдущем евросезоне, "горняки" дома уступили английскому гранду, которого называют главным фаворитом ЛЧ, со счетом 0:3.

Также мы рассказывали, что Анхель Ди Мария повторил достижение Шевченко, забив два мяча в ворота "Реала". Это позволило "ПСЖ" разгромить в Париже Королевский клуб со счетом 3:0.

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

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