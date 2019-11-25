Грядет еще одна тренерская отставка в ТОП-клубе: судьба наставника определится в Барселоне

Руководство дортмундской "Боруссии" может уволить главного тренера команды Люсьена Фавра, если "шмели" проиграют в поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов в Барселоне, сообщает The Sun. По информации источника, руководство немецкого клуба недовольно результатами в последних матчах, в особенности ничьей против "Падерборна" (3:3), который в данный момент занимает последнее место в турнирной таблице Бундеслиги.
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В группе Лиги чемпионов "Боруссия" занимает второе место, отставая на одно очко от "Барселоны". В чемпионате Германии "шмели" – пятые, они отстают от первого места на пять баллов.
Напомним, Фавр возглавляет немецкую команду с июля 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.
Несколько дней назад случилась главная отставка года. "Тоттенхэм" уволил Маурисио Почеттино, поднявшего клуб до невиданных высот. Маурисио Почеттино не простили провального старта в чемпионате Англии и 2:7 от "Баварии".
Как "Боруссия" и "Барселона" играли в предыдущий раз:
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