Гвардиола снова огорчает "Реал": обзор матча с "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов

"Манчестер Сити" одержал волевую победу над мадридским "Реалом" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Хозева поля первыми открыли счет в матче после удара Иско, но в концовке встречи "Сити" просто смял соперника – сначала Габриэл Жезус сравнял счет после удара головой. Мяч получился спорным, ведь перед этим он руками придерживал Серхио Рамоса, но рефери не стал прибегать к помощи VAR. Все перипетии матча в нашем онлайне "Реал" – "Манчестер Сити".

А спустя несколько минут уже никаких сомнений в решении рефери не оставалось, когда он назначил пенальти за фол против Стерлинга. 11-метровый реализовал Кевин Де Брюйне и вывел гостей вперед.

Добил же Реал их собственный капитан – Серхио Рамос пытался прервать выход один на один Габриэла Жезуса и заработал прямую красную карточку. Оставшись в меньшинстве, "Реал" уже не думал об атаках.

"Реал" – "Манчестер Сити" – 1:2

Гол: Иско (60) – Жезус (78), Де Брюйне (83)

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"Реал": Куртуа, Карвахаль, Варан, Менди, Рамос, Каземиро, Модрич (Васкес, 84), Иско (Йович, 84), Вальверде, Винисиус Жуниор (Бэйл, 75), Бензема.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Менди, Отаменди, Лапорт (Фернандиньо, 33), Уокер, Гюндоган, де Брюйне, Бернарду Силва (Стерлинг, 73), Родри Эрнандес, Марез, Габриэл Жезус.

Предупреждения: Менди (29), Вальверде (48), Модрич (54).

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Удаление: Рамос (86).

Напомним, что в четверг "Шахтер" проведет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Бенфики" в Лиссабоне. "Бенфика" – "Шахтер" трансляцию смотреть онлайн можно на нашем сайте.

Обзор 1-го тайма:

Обзор 2-го тайма:

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