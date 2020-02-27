Гвардиола убил в Мадриде двух зайцев: обнародован супер рекорд тренера "Манчестер Сити"

Хосеп стал наставником, который чаще других в этом веке обыгрывал "Реал"

Поединок "Реал" – "Манчестер Сити" 1:2 в 1/8 финала Лиги чемпионов увенчался рекордом тренера английской команды. Для наставника "горожан" Хосепа Гвардиолы победа, добытая в среду вечером, стала 10-й над "Королевским клубом" во всех турнирах, что позволило ему стать лидером по этому показателю среди тренеров в 21-м веке. Таким образом Пеп убил в Мадриде двух зайцев – и выиграл, и новым рекордом обзавелся.

Ранее по числу побед над "Реалом" Хосеп Гвардиола делил первую строчку с бывшим коучем "Барселоны" Эрнесто Вальверде и нынешним рулевым "Атлетико" Диего Симеоне.

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Кроме того, Хосеп Гвардиола стал лишь вторым тренером, победившим "Реал" в гостевом матче Лиги чемпионов дважды. Ранее это удалось знаменитому немцу Оттмару Хитцфельду. Но при этом испанский специалист – единственный, кто победил "Королевский клуб" на "Сантьяго Бернабеу" с двумя разными командами.

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Обзор матча "Реал" – "Манчестер Сити" (1:2)

Отметим, что накануне матча с "Реалом" "Манчестер Сити" подал апелляцию на исключение из еврокубков. Клуб Хосепа Гвардиолы и Александра Зинченко через суд добивается отмены штрафа в 30 млн евро и двухлетнего изгнания из международных турниров, которыми ранее "горожан" наказали за финансовые махинации в УЕФА.

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