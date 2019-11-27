Хосеп Гвардиола: "Тяжело было контролировать мяч из-за качеств "Шахтера"

Хосеп Гвардиола / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

После вчерашнего ничейного поединка с "Шахтером" главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не выглядел особенно радостным.

– Выход в плей-офф Лиги чемпионов с первого места – главное, что можно извлечь из результата?

– Да. Некоторые вещи в игре удалось улучшить во втором тайме, но проход в следующий раунд – самое главное, когда ты выступаешь на групповом этапе.

– "Сити" в седьмой раз подряд вышел в плей-офф.

– Это много. Но дальше турнир будет совершенно другим. Посмотрим, в каких мы будем кондициях. В Лиге чемпионов многое решают детали. "Тоттенхэм" снова прошел дальше. Есть также "Челси" и "Ливерпуль". Будет хорошо, если в жеребьевке плей-офф вновь будут представлены четыре английских клуба.

Реклама

Читайте, что думает о матче тренер "Шахтера" Луиш Каштру.

– В чем у вас возникли проблемы?

– В первом тайме старались заканчивать атаку слишком быстро. Когда мы теряли мяч, нашим центральным защитникам и фулбекам не хватало времени для того, чтобы восстановить полный контроль, и мы пропустили несколько опасных контратак. Во втором отчасти исправили это и были намного лучше. Порой было тяжело контролировать мяч из-за качеств соперника. Я много раз играл против "Шахтера" – с "Барселоной", "Баварией" и "Сити". Они всегда на вершине в Украине, а Украина квалифицировалась на Евро. В этом клубе много талантливых бразильцев, так что с ними нелегко. Кто-то скажет: о, "Шахтер" хорошо играет… Мы знали это. Повторюсь, мы были намного лучше во втором тайме, чем в первом. При этом оппонент оборонялся достаточно глубоко и мог быть опасен в контратаке.

– Возможно, теперь вы задумаетесь о ротации в Загребе? Кто-то из молодых получит свой шанс?

– Конечно, теперь я больше думаю о Премьер-лиге. Если нам понадобится кто-то из футболистов, я могу их задействовать, но это Лига чемпионов, престижное соревнование, и здесь должна играть первая команда. Еще были такие мысли: у тебя 10 очков, у них 5, ты должен быть осторожен… Я помню, как мы летали на выезд к "Шахтеру", уже квалифицировавшись в плей-офф. Это не одно и то же, разница все-таки есть. Мы боролись до самого конца, проигрывали 0:2, забили гол – 1:2. Имели возможность добиться ничьей. Естественно, отправимся в Загреб с намерением победить. Из уважения к "Шахтеру" и "Аталанте" мы должны это сделать.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама