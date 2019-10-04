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Игрок "Баварии", унизивший финалиста Лиги чемпионов, получил признание от УЕФА

4 октября, 14:34

Серж Гнабри стал лучшим футболистом недели

Серж Гнабри

Серж Гнабри / Фото: Instagram

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УЕФА на своем официальном сайте сообщил результаты голосования за лучшего футболиста. Таким образом, полузащитник мюнхенской "Баварии" Серж Гнабри признан лучшим игроком недели по итогам второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Ране мы писали, что "Бавария" готова приютить изгоя из "Барселоны".

Серж Гнабри оформил покер в гостевом матче против "Тоттенхэма". Та игра завершилась победой "Баварии" со счетом 7:2. В том поединке 24-летний футболист забил два гола в каждом из таймов. Кроме того, это поражение стало для "Тоттенхэма" самым разгромным домашним поединком в истории Лиги чемпионов.

Смотрите обзор матча "Тоттенхэм" – "Бавария":

Также добавим, что французский нападающий присоединился к мюнхенской "Баварии" в 2017 году, перейдя из немецкого "Вердера" за восемь миллионов евро.

Отметим, что в предыдущем туре чемпионата Германии мюнхенская "Бавария" отгрузила четыре мяча в ворота "козлов"."Бавария" разгромила "Кельн", форвард команды Роберт Левандовски оформил дубль.

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Лига чемпионов Бавария Тоттенхэм Серж Гнабри

Источник: Сегодня|Спорт

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