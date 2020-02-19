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Игрок "Боруссии" "унизил" опонента из "ПСЖ" и получил награду от УЕФА

19 февраля, 08:54

Джейдон Санчо поиздевался над Марко Вератти в матче Лиги чемпионов

Джейдон Санчо

Джейдон Санчо / Фото: Reuters

Во вторник, 18 февраля, прошел поединок 1/8 финала Лиги чемпионов. "Боруссия" Д на своем поле победила "ПСЖ" со счетом 2:1. На нашем сайте была доступна онлайн трансляция поединка "Боруссия" Д – "ПСЖ". Пресс-служба УЕФА выбрала лучший момент по итогам игрового дня. Таковым был признан финт вингера "Боруссии" Джейдона Санчо на полузащитнике "ПСЖ" Марко Верратти. Санчо в центре поля подошвой прокинул мяч между ног итальянскому хавбеку парижан.

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Ответная игра между "ПСЖ" и "Боруссией" состоится во Франции 11 марта.

Кстати, забивала из Дортмунда установил чудо-рекорд в Лиге чемпионов. 19-летний Холанд стал первым в истории игроком, который по ходу одного сезона в ЛЧ забил за две команды.

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Также добавим, что родственник игрока "ПСЖ" жестоко "проехался" по главному тренеру после фиаско. Как итог, Преснель Кимпембе будет отстранен от первой команды за критику.

Смотрите обзор матча Лиги чемпионов "Боруссия" – ПСЖ" (2:1)

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Лига чемпионов псж Боруссия Дортмунд Джейдон Санчо

Источник: UEFA.com

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