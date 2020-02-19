Игрок "Боруссии" "унизил" опонента из "ПСЖ" и получил награду от УЕФА

Джейдон Санчо поиздевался над Марко Вератти в матче Лиги чемпионов

Джейдон Санчо / Фото: Reuters

Во вторник, 18 февраля, прошел поединок 1/8 финала Лиги чемпионов. "Боруссия" Д на своем поле победила "ПСЖ" со счетом 2:1. На нашем сайте была доступна онлайн трансляция поединка "Боруссия" Д – "ПСЖ". Пресс-служба УЕФА выбрала лучший момент по итогам игрового дня. Таковым был признан финт вингера "Боруссии" Джейдона Санчо на полузащитнике "ПСЖ" Марко Верратти. Санчо в центре поля подошвой прокинул мяч между ног итальянскому хавбеку парижан.

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Ответная игра между "ПСЖ" и "Боруссией" состоится во Франции 11 марта.

Кстати, забивала из Дортмунда установил чудо-рекорд в Лиге чемпионов. 19-летний Холанд стал первым в истории игроком, который по ходу одного сезона в ЛЧ забил за две команды.

Также добавим, что родственник игрока "ПСЖ" жестоко "проехался" по главному тренеру после фиаско. Как итог, Преснель Кимпембе будет отстранен от первой команды за критику.

Смотрите обзор матча Лиги чемпионов "Боруссия" – ПСЖ" (2:1)

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