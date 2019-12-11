Игрок "Шахтера": "Возможно, "Аталанте" будет сложнее адаптироваться из-за минусовой погоды"

Полузащитник "горняков" надеется, что в этот раз команда решит судьбу матча задолго до последних минут

Манор Соломон / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Полузащитник донецкого "Шахтера" Манор Соломон поделился ожиданиями от предстоящей встречи с итальянской "Аталантой" в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. В случае победы "Шахтер" гарантированно выйдет в плей-офф, в весеннюю часть ЛЧ дончан может вывести и ничья, но для этого нужно, чтобы загребское "Динамо" в параллельном матче уступило "Манчестер Сити", а в случае поражения "оранжево-черные" и вовсе рискуют остаться без еврокубков. "Шахтер" – "Аталанта" трансляция онлайн уже доступна на нашем сайте.

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"Во время матча температура будет ниже нуля. Я хоть и из теплой страны, но к украинской погоде уже привык. Не знаю насчет "Аталанты". Возможно, им будет сложнее адаптироваться, но мы на это не обращаем внимания. У нас одна цель – победа. Вспоминая выездной матч с "Аталантой", это были невероятные эмоции. Принести победу своей команде в самой концовке встречи – это фантастика. Конечно, я хочу забить еще. Но надеюсь, что мы решим все вопросы пораньше", – признался Соломон в интервью Футбол NEWS.

Что касается прогноза букмекеров на матч "Шахтер" – "Аталанта", то коэффициенты на успех гостей колеблются у разных букмекерских контор около 2.50, тогда как на хозяев – 2.60. Наименьший вариант на "Аталанту" дает William Hill – 2.45. На победу "Шахтера" ставки порой доходят до 2.70-2.77. На ничью дают 3.80-3.90.

Напомним, что в первом матче в Италии "горняки" одержали волевую победу, забив решающий гол на последних секундах встречи. При этом еще в первом тайме Андрей Пятов парировал удар с 11-метровой отметки.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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