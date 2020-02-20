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Игрок "Тоттенхэма" яростно отреагировал на замену: Моуринью объяснил выходку футболиста

20 февраля, 19:23

Деле Алли был очень зол во время матча Лиги чемпионов

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли был крайне недоволен тем, что его заменили на 64-й минуте матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "РБ Лейпциг". Футболист от злости швырнул в землю бутылку с водой, а позже – бутсы.Как мы сообщали, "Лейпциг" обыграл "Тоттенхэм" в 1/8 финала Лиги чемпионов, пропустив единственный мяч с 11-метрового.

Напомним, "шпоры" уступили в первой встрече и теперь вся надежда Алли на ответный матч, который состоится в Лейпциге 10 марта.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью прокомментировал эпизод, в котором полузащитник Деле Алли бурно отреагировал на свою замену.

"Я думаю, что он был зол на свой уровень игры в этом матче, а не на меня. Думаю, он понимает, почему я заменил его, и команда улучшилась в некоторых компонентах", – рассказал Моуринью.

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Читайте также, как "Аталанта" разбила "Валенсию" в Лиге чемпионов, а Малиновский вышел на замену и мог забить.

Смотрите видеообзор матча "Тоттенхэм" – "Лейпциг" в первом раунде плей-офф

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Лига чемпионов Тоттенхэм Деле Алли

Источник: Сегодня|Спорт

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