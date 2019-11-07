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Игроки "Динамо" о матче с "Шахтером": "Теперь нас ждут бессонные ночи"

7 ноября, 10:12

Хорватские футболисты горько сожалеют об упущенной победе

Хорватам остается только плакать

Хорватам остается только плакать / Фото: Официальный сайт "Динамо" Загреб

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Вчерашний потрясающий матч на загребском стадионе "Максимир" вызвал бурю эмоций у его участников. И если "горняки" радовались чудесному "камбэку", то динамовцы сожалели, что упустили победу на последних секундах. Напомним, "Шахтер" сыграл с "Динамо" вничью 3:3, забив два мяча в добавленное время.

"Мы можем только сожалеть о том, что случилось, – сказал в комментарии официальному сайту "Динамо" вратарь Доминик Ливакович. – Я думаю, что нечто подобное случается только раз в жизни... Спасибо фанатам за поддержку, за то, что были с нами. После такого трудно говорить. Не знаю, что еще сказать".

"Нечто подобное случается только раз в жизни", – Доминик Ливакович.

А вот Тарас Степаненко оказался удовлетворен результатом. При этом полузащитник "Шахтера" считает, что команде часто не удается воспользоваться своим преимуществом.

Однако характер "горняков" позволил им спастись, в что с трудом верили хорватские игроки. "При счете 3:1 мы праздновали гол и плакали от счастья. Я был в восторге и с нетерпением ждал окончания матча. Я не мог поверить, что у нас будет семь очков, – говорил после поединка защитник Дино Перич. – А потом вдруг мы получили две пробоины... Честно говоря, в случившемся я виню только нас, не могу что-то сказать против судей. Мы должны были выстоять в последние минуты... Теперь нужно выбраться из этой ситуации, хотя у нас наверняка будут бессонные ночи. Но впереди у нас еще два матча Лиги чемпионов, и мы будем драться до конца".

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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