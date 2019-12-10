"Интер" / Фото: Reuters

В матче на "Камп Ноу" миланский "Интер" дал настоящий бой "Барселоне", хоть и уступил 1:2. Но сегодня, в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов лидер Серии А не имеет права на осечку, иначе второе место в группе и путевка 1/8 финала может уплыть к "Боруссии" из Дортмунда. А вот "Барселона" уже выиграла квартет F и теперь может играть в свое удовольствие. Смотрите онлайн "Интер" – "Барселона"и все подробности по матчу на нашем сайте.

Поединок начнется в 22:00. В прямом эфире в Украине его покажет телеканал Футбол 2. Также встреча будет доступна на OLL.TV. А вообще матч покажут более чем в 200 странах.

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Чтобы не отвлекать футболистов "Интера" от собственной игры с "Барселоной", главный тренер миланской команды Антонио Конте настоял на том, чтобы во время матча на табло "Джузеппе Меацца" не выводили информацию о событиях в параллельном поединке группы F между "Боруссией" и пражской "Славией". По информации сайт "черно-синих" на трибунах стадиона в Милане ожидаются порядка 72 тысяч болельщиков. А выручка от продажи билетов составит рекордные для клуба 7,8 миллионов евро.

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Ранее мы сообщали, что Месси нет в заявке "Барселоны" на матч с "Интером". В турнирном плане матч "Интер" – "Барселона" для "гранатово-синих" уже ничего не решает: они досрочно гарантировали себе победу в группе. Так что могли позволить отдохнуть своим лидерам. Помимо Месси и Пике, в Италию не полетел и полузащитник Серхио Бускетс.

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