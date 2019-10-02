"Искал бутсы на свалке": признание лучшего бомбардира чемпионата Франции накануне матча ЛЧ

Виктор Осимен / Фото: AFP

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Нигерийский нападающий французского "Лилля" Виктор Осимен в преддверии игры 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Челси" рассказал о тяжелом детстве. Осимен начинал свою карьеру на родине Ультимэйт Страйкерс, после чего в 2017 году перебрался в немецкий "Вольфсбург". С 2019 году он защищает цвета "бульдогов". Напомним, матч "Лилль" – "Челси" состоится сегодня во Франции, начало – в 22:00.

"В детстве в свободное время я крутился вокруг свалок, искал бутсы. Порой на правой ноге у меня был кроссовок одной фирмы, а на левой – другой. Это была настоящая борьба за выживание, я чуть не погиб, будучи ребенком", – приводит Daily Mail слова Осимена.

В текущем чемпионате Франции 20-летний нигериец забил 6 голов в 8 турах. В 2015 году признан лучший футболистом Африки среди игроков до 17 лет по версии Африканской конфедерации футбола после победы на ЧМ U-17.

В стартовом матче групповго этапа Лиги чемпионов Лилль разгромно уступил Аяксу (0:3), а "Челси" проиграл "Валенсии" (0:1).

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Напомним, вчера "Шахтер" на последних минутах вырвала победу у "Аталанты" в Лиге чемпионов. Победный гол в компенсированное время забил Манор Соломон. Обзор матча "Аталанта" – "Шахтер" – 1:2 есть на нашем сайте.

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