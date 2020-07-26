Известны имена всех возможных соперников "Динамо" по квалификации Лиги чемпионов

Хотя "Бешикташ" может лишиться места, если апелляцию о запрете на участие в еврокубках выиграет "Трабзонспор"

После вчерашнего игрового дня стал известен полный список возможных соперников киевского "Динамо" по квалификации Лиги чемпионов – сообщает football.ua. Стамбульский "Бешикташ", который финишировал третьим в чемпионате Турции, и загребская "Локомотива", ставшая вице-чемпионом Хорватии, последними добавились в этот перечень. А ранее "Динамо" получило нового тренера в лице Мирчи Луческу.

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Таким образом, вероятными соперниками киевлян в третьем квалификационном раунде могут стать "Виктория" Плзень, греческий ПАОК, "Локомотива", АЗ Алкмар, французский "Ренн" и венский "Рапид". С бельгийским "Гентом" и "Бешикташем" вице-чемпион Украины может сразиться лишь в раунде плей-офф.

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Хотя "Ренн" может сразу попасть в групповой этап Лиги чемпионов, если Лигу Европы выиграет команда, которая уже владеет путевкой в главный евротурнир по итогам чемпионата. Также "Бешикташ" может лишиться места в Лиге чемпионов, если апелляцию о запрете на участие в еврокубках выиграет другой турецкий клуб – "Трабзонспор".

Реклама Футболисты "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Напомним, что "Динамо" стартует с третьего квалификационного раунда, который пройдет в формате одноматчевого противостояния 15 и 16 сентября. Раунд плей-офф состоится из двух поединков и пройдет 22/23 и 29/30 сентября соответственно.

Ранее вратарь "Динамо" рассказал, что футболисты думают о назначении Луческу. Денис Бойко уверен, что игроки готовы работать с румынским тренером с полной выкладкой.

А Беньямин Вербич заявил о радостных ожиданиях от работы с Луческу. Словенец считает, что успешные результаты смягчат гнев болельщиков.

Смотрите, как в нынешнем сезоне "Динамо" играло в еврокубках

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