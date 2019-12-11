Как "Аякс" в Лондоне оставили за бортом Лиги чемпионов: все голы матча "Челси" – "Лилль"

Действующий победитель Лиги Европы "Челси" вышел в 1/8 Лиги чемпионов благодаря домашней победе над "Лиллем" со счетом 2:1. Также в плей-офф ЛЧ из группы H пробилась "Валенсия", таким образом за бортом самого престижного еврокубка осталась главная сенсация предыдущего сезона – "Аякс". Напомним, в среду пройдет оставшаяся часть матчей заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов. Смотреть Шахтер Аталанта онлайн можно в трансляции на нашем сайте.
Обзор матча "Челси" – "Лилль" (2:1)
Все голы матча "Челси" – "Лилль" (2:1)
Абрахам, 19 (1:0)
Аспиликуэта, 35 (2:0)
Реми, 78 (2:1)
Статистика матча "Челси" – "Лилль" – 2:1
Челси – Лилль – 2:1
Голы: Абрахам, 19, Аспиликуэта, 35 – Реми, 78
Челси: Кепа – Аспиликуэта, Зума, Рюдигер, Эмерсон – Ковачич (Маунт, 82), Жоржиньо, Канте – Виллиан, Абрахам (Батшуайи, 72), Пулишич (Хадсон-Одои, 62)
Лилль: Меньян (Леонардо, 72) – Пье, Джало, Габриэль, Челик – Шека, Майя (Бамба, 66), Сумаре – Язычи, Реми, Араужо (Санчеш, 82)
Предупреждения: Зума – Челик, Шека
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