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Новости Лиги чемпионов 2019/20

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Как "Аякс" в Лондоне оставили за бортом Лиги чемпионов: все голы матча "Челси" – "Лилль"

11 декабря, 07:20

Победитель Лиги Европы обеспечил себе путевку в 1/8 ЛЧ - обзор победы "Челси" над французами

"Челси" - "Лилль" - 2:1

"Челси" - "Лилль" - 2:1 / Фото: Reuters

Действующий победитель Лиги Европы "Челси" вышел в 1/8 Лиги чемпионов благодаря домашней победе над "Лиллем" со счетом 2:1. Также в плей-офф ЛЧ из группы H пробилась "Валенсия", таким образом за бортом самого престижного еврокубка осталась главная сенсация предыдущего сезона – "Аякс". Напомним, в среду пройдет оставшаяся часть матчей заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов. Смотреть Шахтер Аталанта онлайн можно в трансляции на нашем сайте.

Обзор матча "Челси" – "Лилль" (2:1)

Все голы матча "Челси" – "Лилль" (2:1)

Абрахам, 19 (1:0)

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Аспиликуэта, 35 (2:0)

В тренде
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Россия на четыре года осталась без международных соревнований

Реми, 78 (2:1)

Статистика матча "Челси" – "Лилль" – 2:1

Челси – Лилль – 2:1
Голы: Абрахам, 19, Аспиликуэта, 35 – Реми, 78
Челси: Кепа – Аспиликуэта, Зума, Рюдигер, Эмерсон – Ковачич (Маунт, 82), Жоржиньо, Канте – Виллиан, Абрахам (Батшуайи, 72), Пулишич (Хадсон-Одои, 62)
Лилль: Меньян (Леонардо, 72) – Пье, Джало, Габриэль, Челик – Шека, Майя (Бамба, 66), Сумаре – Язычи, Реми, Араужо (Санчеш, 82)
Предупреждения: Зума – Челик, Шека

Групповой этап
Группа H
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ВаленсияВаленсияВал
6
3
2
1
9
7
2
11
Забитые 9
Пропущеные 7
Разница 2
Результаты последних матчей: В Н В Н П
2
ЧелсиЧелсиЧел
6
3
2
1
11
9
2
11
Забитые 11
Пропущеные 9
Разница 2
Результаты последних матчей: В Н Н В В
3
АяксАяксАяк
6
3
1
2
12
6
6
10
Забитые 12
Пропущеные 6
Разница 6
Результаты последних матчей: П В Н П В
4
ЛилльЛилльЛил
6
0
1
5
4
14
-10
1
Забитые 4
Пропущеные 14
Разница -10
Результаты последних матчей: П П П Н П

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

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Лига чемпионов видео голов Лилль Челси Лондон

Источник: Сегодня|Спорт

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