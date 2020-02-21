Капитан "Ливерпуля" остался без футбола на три недели

Джордан Хендерсон может пропустить ответный матч против "Атлетико" в Лиге чемпионов

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон получил травму в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико" (0:1). У футболиста диагностировали травму подколенного сухожилия, из-за чего он пропустит около трех недель. Об этом рассказал главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.

"Травма Хендерсона могла оказаться и серьезнее. Он повредил заднюю поверхность бедра. Сейчас в Премьер-лиге эта травма носит иной характер, посмотрите на Кейна. Что касается Джордана, он выбыл на три недели или около того, и это не здорово. Но нам повезло", – сказал Клопп.

Напомним, что нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн из-за похожей травмы выбыл до конца сезона и пропустит Евро-2020.

Что касается Хендерсона, то он пропустит три матча чемпионата Англии и поединок Кубка страны. Также под вопросом его участие в ответном матче Лиги чемпионов против "Атлетико", который состоится 11 марта.

Ранее мы писали, что школьник попросил "Ливерпуль" проиграть, главный тренер написал ответное письмо. Фанат "МЮ" обеспокоен тем, что команда Клоппа сможет установить рекорд.

Смотрите, как "Ливерпуль" играл с "Атлетико" в Лиге чемпионов:

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