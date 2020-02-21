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Капитан "Ливерпуля" остался без футбола на три недели

21 февраля, 16:43

Джордан Хендерсон может пропустить ответный матч против "Атлетико" в Лиге чемпионов

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон получил травму в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико" (0:1). У футболиста диагностировали травму подколенного сухожилия, из-за чего он пропустит около трех недель. Об этом рассказал главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.

"Травма Хендерсона могла оказаться и серьезнее. Он повредил заднюю поверхность бедра. Сейчас в Премьер-лиге эта травма носит иной характер, посмотрите на Кейна. Что касается Джордана, он выбыл на три недели или около того, и это не здорово. Но нам повезло", – сказал Клопп.

Напомним, что нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн из-за похожей травмы выбыл до конца сезона и пропустит Евро-2020.

Что касается Хендерсона, то он пропустит три матча чемпионата Англии и поединок Кубка страны. Также под вопросом его участие в ответном матче Лиги чемпионов против "Атлетико", который состоится 11 марта.

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Ранее мы писали, что школьник попросил "Ливерпуль" проиграть, главный тренер написал ответное письмо. Фанат "МЮ" обеспокоен тем, что команда Клоппа сможет установить рекорд.

Смотрите, как "Ливерпуль" играл с "Атлетико" в Лиге чемпионов:

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Лига чемпионов чемпионат Англии Ливерпуль Джордан Хендерсон

Источник: Сегодня|Спорт

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