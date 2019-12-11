Каштру: "Когда футбольный матч решается в таких ситуациях – это сложно"

Тренер "Шахтера" Луиш Каштру / Фото: Reuters

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал поражение своей команды от "Аталанты" в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. "Горняки" заняли третье место в турнирной таблице и продолжат евросезон в Лиге Европы. "Шахтер" – "Аталанта" видео голов и обзор матча есть на нашем сайте.

"Была игра до гола "Аталанты". Игра была достаточно сбалансированная в начале второго тайма, когда мы контролировали матч, но после пропущенного гола все очень быстро произошло. Был наш гол незасчитанный, но потом забила "Аталанта". Затем удаление создало сложности. Мы создали два голевых момента и "Аталанта" потом в последнем эпизоде делает 0:3.

Разочарование с нашей стороны, потому что иногда в игре нужна удача, у нас она была в других матчах, но не сегодня. В любом случае, мы смогли забить в начале тайма, баланс был до первого гола "Аталанты".

Да, сегодня в некоторых моментах игра была сбалансирована, но мы не были командой доминантом, которая создает моменты держит мяч… "Аталанта" создавала нам сегодня проблемы, с которыми мы не так часто встречается.

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Мы должны очень холодно и сыро смотреть на эту игру. Иногда мы не смотрим на нашу команду и не смотрим на соперника. Сегодня они очень хорошо контролировали наших игроков. Они закрывали Тайсона и Исмаили, Алана Патрика постоянно опекали его и не давали подключаться к левому флангу. Это оставляло нам только правый фланг, но потом были приняты не очень правильные решения.

Мы постоянно пытаемся варьировать игру флангами, сегодня не получалось, было очень сложно проводить мяч к воротам соперника. Несмотря на то что счет 0:3, я не вижу сверхсилы "Аталанты", – сказал Каштру сразу после матча.

Также наставник "горняков" оценил спорные эпизоды во встрече – первый гол "Аталанты" после использования системы VAR и удаление Додо.

"Единственное, что могу сказать, незасчитывать наш гол и засчитывать их... Когда футбольный матч решается в таких ситуациях – это сложно, современный футбол таковой и нужно с этим жить и принимать, когда это плюс или минус для твоей команды.

Мы должны с поднятой головой принимать самые сложные решения для нас. Сейчас нельзя говорить, что мы разочарованы VAR. Игра могла сложиться совсем по-другому. Мы могли сейчас говорить о проходе в 1/8 финала, но это жизнь

Алан Патрик получил желтую карточку в менее опасном, чем этот. Зато здесь Додо готов был подать в штрафную и смог бы быть гол (о моменте, когда арбитр не удалил Муриэля – прим).

Если бы я был на месте арбитра я б не показал красную карточку. Если это прямая красная, то всем игрокам должны быть прямые красные карточки.

Не думаю, что нужно комментировать этот эпизод. Эта красная карточка совершенно не справедливая. Люди могут подумать, что это отговорки, нет, мы полностью принимает то что произошло на поле. Как команды переживают плохие дни, дни такое же может быть и с судьями", – добавил тренер.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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