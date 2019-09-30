Каштру: "Обе команды проиграли первый матч в ЛЧ, поэтому завтра будут гнаться за победой"

Луиш Каштру / Фото: AFP

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру ответил на вопросы журналистов во время пресс-конференции накануне матча второго тура группового этапа Лиги Европы против "Аталанты". Поединок состоится завтра, 1 октября в Милане на стадионе "Сан-Сиро". Ранее мы писали, что в Милане "Шахтеру" сделали зеленый коридор, а Коноплянку ждали персональные фанаты.

- В 2014 году, когда вы сменили на посту тренера "Порту" Фонсеку, вы играли тогда матч еврокубков в Италии, вам тогда нельзя было проигрывать. Сейчас также первый выезд в Италию. Не находите в этом знаковость?

- Это просто совпадение. Тогда я тренировал "Порту". Сейчас другие условия, я нахожусь в "Шахтере". Нам важен результат в матче с "Аталантой", я надеюсь, что нам также повезет, как и тогда. Но это не более чем совпадение.

- "Аталанта" наряду с "Наполи" – самая забивающая команда в Италии. Они забили в этом сезоне по 15 мячей. Как сдержать атакующий натиск команды?

- Это правда, команда обладает такой характеристикой. Наша линия обороны должна быть полностью готова к их игре. Думаю, игра будет тактическая, стратегическая. Обе команды проиграли первый матч в Лиге чемпионов, поэтому завтра будут гнаться за победой. Нужно быть внимательными, чтобы увезти позитивный результат.

- Что можно отметить в игре "Аталанты" кроме прессинга и атакующих действий?

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- У "Аталанты" много ярких характеристик. Энергия, которая не заканчивается на протяжении всего матча. При начале атаки они стараются отдать мяч на фланг, в середину, потом в зону, за спины защитников. Это одно из самых сильных качеств команды. Хорошо в атаке действуют Гомес, Иличич, Сапата. Нужно контролировать их. Сложно будет играть с ними. Очень важно сразу опускать свои линии и хорошо обороняться. Думаю, что завтрашняя игра будет интересной. Все команды знают, как играть против "Аталанты". Очень важен прессинг, нужно не выпускать соперников из зон, чтобы в итоге добыть положительный результат с таким непростым соперником.

- Бывает ли такое, что вы хоть иногда, читая комментарии, прислушиваетесь к болельщикам, при выборе состава?

- На самом деле, нет. Я работаю с игроками ежедневно. Мы знаем, что нужно команде. У нас есть идеи, мы передаем их игрокам. Мир переполнен мнениями, у меня есть свое мнение и видение. Я его применяю. За 9 игр у нас 9 побед в чемпионате. Играли со сложными командами – "Десна", "Заря", "Александрия", "Динамо".

- В чемпионате "Шахтер" идет без потерь. В Лиге чемпионов было болезненное поражение от "Манчестер Сити". Насколько разница между двумя турнирами чемпионатом и Лигой чемпионов усложняет подготовку?

- Не стоит забывать, что Лига чемпионов – это самое сложное и великое соревнование между клубами. Любой чемпионат может проигрывать Лиге чемпионов. Мы проиграли "Манчестер Сити" – самой богатой команде мира. Сейчас играем с "Аталантой", которая занимает третье место в Серии А. Мы знаем, с кем играем, знаем, что будет тяжелая и важная игра для обеих команд. Поэтому настраиваемся добыть положительный результат.

- Это решающая игра для обеих команд. В "Аталанте" играет украинец Малиновский. Что можете сказать относительно него?

- Конечно, прекрасно знаем его. Великолепный игрок. Не могут играть все. Не знаем, кто будет играть завтра. Готовимся ко всем игрокам.

Я думаю, что негативный результат в завтрашнем поединке для одной из команд поставит ее в трудное положение и сделает самой важной третью игру сезона. Завтрашняя игра не до конца будет решающей.

Матч "Аталанта" – "Шахтер" будет ключевым для "горняков" в борьбе за второе место в группе и выход в 1/8 финала главного еврокубка. Напомним, в первом туре Лиги чемпионов "Шахтер" проиграл дома "Манчестер Сити" 0:3.

В свою очередь, "Аталанта" в Лиге чемпионов стартовала с поражения от загребского "Динамо" 0:4.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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