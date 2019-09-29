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Новости Лиги чемпионов 2019/20

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Ключевой матч "Шахтера" в Лиге чемпионов будет судить юрист, нефартовый для "Динамо"

29 сентября, 18:43

Поединок "горняков" с "Аталантой" доверили обслуживать 38-летнему немецкому рефери Тобиасу Штилеру

Тобиас Штилер

Тобиас Штилер / Фото: Getty Images

Матч между "Аталантой" и "Шахтером" во втором туре группового этапа Лиги чемпионов, который состоится во вторник, 1 октября, в Италии, обслужит немецкая бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером. Ему 38 лет, по профессии – юрист.

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Судейская бригада на матч "Аталанта" – "Шахтер"

  • Главный арбитр: Тобиас Штилер
  • Ассистенты рефери: Майк Пикель и Кристиан Гиттельманн
  • Видеопомощник рефери: Бастиан Данкерт
  • Ассистент видеопомощника рефери: Саша Штегеманн
  • Четвертый рефери: Марко Фритц

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В этом году Тобиас Штилер уже судил матчи с участием украинских команд, оба – в Лиге Европы. В марте немец работал на поединке 1/8 финала в Киеве между "Динамо" и "Челси" (0:5), а в августе – на игре квалификации ЛЕ "Эспаньол" – "Заря" (3:1). Что касается "Шахтера", то свой поединок против "Браги" на групповом этапе Лиги Европы-2016/17 при судействе Тобиаса Штилера "горняки" выиграли со счетом 2:0.

Матч "Аталанта" – "Шахтер" будет ключевым для "горняков" в борьбе за второе место в группе и выход в 1/8 финала главного еврокубка. Напомним, в первом туре Лиги чемпионов "Шахтер" проиграл дома "Манчестер Сити" 0:3.

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В свою очередь, "Аталанта" в Лиге чемпионов стартовала с поражения от загребского "Динамо" 0:4.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Аталанта

Источник: Сегодня|Спорт

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