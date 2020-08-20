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Команда Реброва пробилась в следующий раунд Лиги чемпионов и встретится с "Селтиком"

20 августа, 16:19

Елена Павлова Елена Павлова

Украинский тренер призвал не бояться шотландского гранда

Венгерский клуб "Ференцварош", который возглавляет украинский специалист Сергей Ребров, обыграл шведский "Юргорден" со счетом 2:0 в первом раунде квалификации Лиги чемпионов-2020/21 и прошел в следующий этап. Наставник оценил выступление своей команды и рассказал о ее потенциале. Ранее Сергей Ребров отказался возглавить "Динамо" после ухода Алексея Михайличенко.

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Дубль в матче со шведами оформил полузащитник Токмак Нгуэн. Украинский хавбек "Фради" Игорь Харатин провел на поле все 90 минут, а Александр Зубков пропускал поединок из-за повреждения. Кстати, бывший хавбек "Шахтера" вырос в цене вдвое и стал самым дорогим в европейском чемпионате. Во втором раунде квалификации 26 августа команде Реброва будет противостоять шотландский "Селтик".

Сергей Ребров

Сергей Ребров / Фото: ФК "Ференцварош"

"Юргорден" с самого начала пытался защитить результат. Во втором тайме мы больше атаковали. Не имеет значения, как играет соперник, если вы более мотивированы. Я горжусь своими игроками. Но эта победа – только первый шаг, мы должны сосредоточиться на игре против "Селтика". В одном матче может случиться все. Но мы не должны бояться. "Ференцварош" заслужил играть в Лиге чемпионов, поэтому мы очень серьезно отнесемся к сопернику", – цитирует Реброва пресс-служба "Ференцвароша".

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Напомним, что в прошлом сезоне "Ференцварош" второй год подряд стал чемпионом страны, а украинца Реброва назвали лучшим тренером Венгрии.

Смотрите, как "Ференцварош" играл в еврокубках в прошлом сезоне

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

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Лига чемпионов Сергей Ребров Селтик квалификация Ференцварош
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