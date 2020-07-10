Команду Зинченко не выгонят из Лиги чемпионов: решение будет озвучено до понедельника

"Манчестер Сити" избежит наказания от УЕФА за нарушения правил финансового fair play. По информации журналиста журналист BBC Иана Чизмена, в ближайшее время Спортивный арбитражный суд оправдает команду Александра Зинченко и вернет в Лигу чемпионов. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Похоже, CAS полностью оправдает "Манчестер Сити" по обвинениям УЕФА. Пока ничего не подтверждено, но мы можем узнать это завтра или в понедельник", – написал Чизмен.

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Кстати, ранее мы писали, что УЕФА отменяет правило, из-за которого "Манчестер Сити" отстранили от еврокубков. Исключения будут касаться только участников еврокубков на следующий сезон.

Недавно мы писали, что тренер "Манчестер Сити" уверен, что суд отменит наказание УЕФА за нарушение fair play. Английский клуб собирается продолжить выступление в еврокубках в ближайшие годы.

Напомним, "Манчестер Сити" нарушал правила финансового fair play в период с 2012 по 2016 год. "Горожане" намеренно завышали выплаты от спонсорских контрактов, чтобы скрыть свои убытки. УЕФА подчеркнул, что английский клуб не сотрудничал во время расследования.

Смотрите, как "Манчестер Сити" провел последний на данный момент матч в Лиге чемпионов:

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