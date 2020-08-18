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Конец немецкой сказки: прогноз на полуфинал Лиги чемпионов "Лейпциг" – "ПСЖ"

18 августа, 18:06

Елена Павлова Елена Павлова

В первом полуфинале аналитики прочат немало мячей и победу французского клуба

Сегодня, 18 августа, в Лиссабоне на поле "Эштадиу да Луж" состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором встречаются немецкий "Лейпциг" и французский "ПСЖ". Из-за пандемии коронавируса эта стадия турнира состоит из одного матча. Начало – в 22:00. Онлайн-трансляция "Лейпциг" – "ПСЖ" проходит на нашем сайте с видео-повторами голов, самых опасных моментов, а также яркими фото и главными подробностями противостояния.

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Букмекеры называют фаворитом матча парижский клуб. На победу "ПСЖ" в основное время установлен коэффициент 1.75, на ничью – 4.15, на победу немецкой команды – 4.45. То есть, эксперты подсчитали такую вероятность результата матча в основное время: победа французов – 55%, ничья – 23%, выигрыш "Лейпцига" – 22%.

"Лейпциг"

"Лейпциг" / Фото: Reuters

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Котировки на выход в финал с учетом дополнительного времени и серии пенальти такие: 1.37 на проход "ПСЖ" и 3.25 – на "Лейпцига". Вероятность успеха французской команды оценили в 70%, немецкой – в 30%. Что касается количества забитых мячей в матче "Лейпциг" – "ПСЖ", то с вероятностью в 62% их будет три или больше. Коэффициент на "больше 2,5 голов" составляет 1.54, а на "меньше 2,5 голов" он равен 2.50.

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Килиан Мбаппе радуется с партнерами по "ПСЖ"

Килиан Мбаппе радуется с партнерами по "ПСЖ" / Фото: Reuters

Самый популярный счет 1:1 – 7.00, победа парижского гранда 2:1 – 8.00, выигрыш немцев с таким же счетом – 13.00. У "Лейпцига", вероятнее всего, забьет Патрик Шик – 3.10 на его гол, у "ПСЖ" самый опасный Килиан Мбаппе – 1.91.

Смотрите, как "Лейпциг" выбил в 1/4 финала "Атлетико"

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