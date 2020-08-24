Конфуз Неймара: лидер "ПСЖ" поздравил с победой в Лиге чемпионов не ту команду

Бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар попал в крайне неловкую ситуацию после финала Лиги чемпионов с "Баварией", в котором немецкая команда переиграла чемпиона Франции со счетом 1:0. Звездный форвард хотел поздравить мюнхенцев с титулом, однако отметил в посте леверкузенский "Байер", не дописав в названии клуба одну букву – Bayer — "Байер", Bayern — "Бавария".

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"Проигрыш – это часть спорта, мы стараемся, боремся до конца. Спасибо за поддержку и привязанность каждого из вас. И поздравляю "Байер", — написал Неймар в своем Twitter.

Немецкий "Байер" уже отреагировал на сообщение Неймара удивленным эмодзи, а позже написал под его постом шутливую благодарность: "Спасибо, Неймар! Не знаю, зачем вы меня поздравляете, если я в отпуске играю в FIFA, но спасибо".

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Напомним, что "Бавария" в шестой раз выиграла самый престижный клубный европейский турнир, победив во всех матчах сезона. Также во второй раз в истории мюнхенская команда оформила "требл".

Также мы сообщали, как фанаты "ПСЖ" и "Баварии" отреагировали на финал Лиги чемпионов. Французские болельщики выместили злость на соседние магазины и припаркованные автомобили.

А "Бавария" после финала прощается со своей бразильской звездой. У 28-летнего футболиста действующий контракт с каталонской "Барселоной", а в составе мюнхенцев он выступал на правах аренды.

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