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Новости Лиги чемпионов 2019/20

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Коноплянка и Болбат в старте: "Шахтер" и "Динамо" назвали составы на матч

22 октября, 18:53

Поединок пройдет на ОСК "Метталист"

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Стал известен стартовый состав "Шахтера" и "Динамо" Загреб на матч третьего тура Лиги чемпионов. Смотрите на нашем сайте онлайн матча "Шахтер" – "Динамо" Загреб.

"Шахтер": Пятов – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Алан Патрик, Степаненко – Марлос, Тайсон, Коноплянка – Мораес

Запасные: Шевченко, Додо, Хочолава, Маркос Антонио, Коваленко, Дентиньо, Соломон

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"Динамо" З: Ливакович – Леовац, Перич, Дилавер, Теофиль-Катрин, Стоянович – Оршич, Моро, Адеми, Ольмо – Гавранович

Запасные: Загорац, Хайрович, Гояк, Шитум, Иванушец, Петкович, Кондзер

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Манчестер СитиМанчестер СитиМан
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Шахтер Шахтер Шах
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Ранее мы опубликовали представление соперника "Шахтера" загребского "Динамо" от комментатора каналов "Футбол1/Футбол2" Кирилла Круторогова.

Читайте также: Где смотреть матч Лиги чемпионов "Шахтер" – "Динамо" Загреб

В составе "Шахтера" выступает 13 игроков различных национальных сборных, у "Динамо" – на одного меньше. Также первые команды делегируют по девять игроков в молодежные сборные. Наконец, "горняки" имеют в своем составе 12 легионеров, а у динамовцев их 14.

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Евгений Коноплянка Динамо Загреб

Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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