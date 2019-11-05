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"Коноплянка и Соломон – травмированы и остались в Киеве": Каштру рассказал о грядущей игре с "Динамо"

5 ноября, 19:24

Наставник прокомментировал поединок Лиги чемпионов

Луиш Каштру

Луиш Каштру

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Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о грядущем матче Лиги чемпионов с загребским "Динамо". На нашем сайте будет доступен онлайн матча "Динамо" – "Шахтер" с яркими фото и видео голов.

"Очень важный матч, ведь он следующий. Мы всегда смотрим на следующую встречу. Если говорить о проходе дальше – у команд по 4 очка. Ничего не решено. Мы рассчитываем на завтрашний матч, он покажет на 90%, кто пройдет дальше. Для "Аталанты" тоже еще не все понятно", – рассказал главный тренер.

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"Все ребята, что выходили на замену в сезоне, усиливали игру команды, вносили вклад. Коноплянка и Соломон – травмированы, остались в Киеве. Мы взяли 6 атакующих игроков, 3 будет на замене. Нам не стоит зацикливаться только на атакующих игроках. Доверяем всем. Ребята показывают себя великолепно", – отметил наставник.

Напомним, предыдущая встреча команд в Харькове завершилась боевой ничьей 2:2. "Горняки" открыли счет благодаря точному удару Евгения Коноплянки, еще до перерыва его сравнял Дани Ольмо.

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Шахтер Донецк Динамо Загреб Луиш Каштру

Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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