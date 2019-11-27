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Коноплянка: "Посмотрели друг на друга и поняли – все в наших руках"

27 ноября, 02:26

Полузащитник "горняков" уверен, что ничейный результат с чемпионами Англии - по игре

Евгений Коноплянка

Евгений Коноплянка / Фото: Сегодня|Спорт

Евгений Коноплянка отыграл 65 минут в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" – "Шахтер". Поединок прошел во вторник и завершился сенсационной ничьей – 1:1. После матча Коноплянка прокомментировал игру и результат.

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Евгений Коноплянка – о матче Манчестер Сити – Шахтер Видео: Сегодня|Спорт

"Результат удовлетворительный: впервые взяли очки на этом поле. Задача еще не выполнена. Нам нужно выигрывать дома у "Аталанты". Но следует порадоваться сегодняшней ничьей – это достойный результат.

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Первый тайм был немного мощнее с нашей стороны. Но все же хочу отметить командные действия в обоих таймах: мы играли сплоченно, как одна команда, и поэтому добились результата. После пропущенного гола мы посмотрели друг на друга и поняли, что все еще в наших руках. Сегодня наш день был, мы чувствовали, что можем контратаковать, также мы хорошо оборонялись.

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"Сегодня была такая игра, в котором мы понимали: придется больше обороняться. Мы мечтали о контратаках, и они, к счастью, у нас были. Понятно, что не все реализовали. Результат по игре.

В последнем матче, как и в первом, все зависит от нас. Мы продолжаем идти к своей цели. Нужно быть уверенными в себе, как сегодня, и результат будет".

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Манчестер Сити Евгений Коноплянка

Источник: Сегодня|Спорт

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