Коноплянка в гневе после Лиги чемпионов: "Этот судья достает нас везде, особенно меня"

Евгений Коноплянка / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Полузащитник "Шахтера" Евгений Коноплянка поделился впечатлениями от матча третьего тура Лиги чемпионов против загребского "Динамо", который завершился вничью 2:2. В частности, Коноплянка, в этом поединке открывший счет своим голам в ЛЧ за "Шахтер", выразил возмущение по поводу судейства испанского арбитра Матео Лаоса, известного ему еще по выступлениям за "Севилью".

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- Хочется сделать комплименты загребскому "Динамо", – отметил после ничьей с чемпионами Хорватии Евгений Коноплянка. – Очень серьезная команда, мы это увидели. Мы были готовы к ним, но не к некоторым судейским моментам. Это выбивало нас из игры. Маленькие моменты, но они влияли на игру. Хочу поздравить загребское "Динамо" с ничейным результатом. Результат закономерный.

Обзор матча "Шахтер" – "Динамо" Загреб (2:2)

- Чего не хватило для победы?

- Буду тренером – отвечу, чего не хватило для победы. Мы сидим в раздевалке и недовольны, что взяли очко. Было бы хуже, если бы мы радовались. Нужно проанализировать ошибки перед следующим матчем. Мы сыграли неплохо, но можем лучше.

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- Почему пошли в эту, несвойственную вам, зону в эпизоде с первым забитым мячом?

- Не зря же я с Марлосом в одной комнате живу. Увидел, когда он без опеки, мяч под ногой. Надо было вбегать в зону, открываться, знал, что он отдаст.

Видео гола Коноплянки в ворота Загреба

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- Что ждете от ответного матча с загребским "Динамо"?

- Нас ждет тяжелейший матч. Видно, что соперник разбирал наши действия. Но мы можем прибавить и добиться на выезде лучшего результата. Все в наших руках. Думаю, судьба выхода в следующий этап Лиги чемпионов будет решаться в последней игре с "Аталантой". Посмотрите, как она сейчас покусала в гостях "МанСити".

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- Что думаете о ситуации с пенальти в ворота "Шахтера" за фол Пятова?

- Я сталкивался с этим арбитром десять раз на футбольном поле. Девять матчей были такими. Был момент, когда на мне фолили сзади, соперник делал это много раз, можно было посадить на карточку. А Лаос дал им провести контратаку, если бы забили, что мне делать было бы? Поговорил с Лаосом, потом он пару свистков нам дал... Для меня это – не пенальти. Мяч не летел в сторону игрока. Он мешал вратарю. Посмотрите, где был мяч, но этот судья достает везде нас, особенно меня, – заключил после ничьей 2:2 с загребским "Динамо" полузащитник "Шахтера" Евгений Коноплянка.

Добавим, что в другом матче группы С состоялось знаковое событие. Малиновский открыл счет своим голам за "Аталанту", огорчив с пенальти вратаря "Манчестер Сити". Правда, это не спасло итальянский клуб от разгромного поражения.

Также мы писали, что тайна Зинченко раскрыта: названа реальная причина неучастия Александра в матче "МанСити" – "Аталанта". Как оказалось,у лидера сборной Украины – травма колена. Сроки его восстановления назовут после углубленного обследования.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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