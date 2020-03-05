Коронавирус добрался и до еврокубков: некоторые матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут без зрителей

В соответствии с решениями, принятыми итальянскими и испанскими властями, УЕФА постановил, что два еврокубковых матча на следующей неделе пройдут без зрителей. Из-за ситуации с коронавирусом за закрытыми дверями пройдет ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов "Валенсия" – "Аталанта". Встреча состоится 10 марта в Валенсии.

Без зрителей на трибунах сыграют также футболисты "Интера" и "Хетафе" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Игра состоится 12 марта в Милане. Матчи Юношеской лиги УЕФА, которые должны были состояться в Италии на следующей неделе, также пройдут без зрителей.

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Ранее мы сообщали, что матчи чемпионата Италии будут проводиться без зрителей из-за коронавируса. Целый месяц клубы обязали проверять спортсменов и сотрудников на предмет заражения.

Также мы рассказывали, что у жены инфицированного коронавирусом жителя Черновцов медики тоже взяли анализы. По словам медиков, образцы еще не доставлены в лабораторию для исследования.

О том, как распознать коронавирус, рассказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая:

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