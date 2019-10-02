Круче финалистов Лиги чемпионов: "Црвена Звезда" с помощью волевой победы обошла "Тоттенхэм"

"Црвена Звезда" - "Олимпиакос" - 3:1 / Фото: Reuters

Сербская "Црвена Звезда" в домашнем матче Лиги чемпионов против греческого "Олимпиакоса" добыла волевую победу со счетом 3:1. Все три своих мяча хозяева забивали, когда в их составе было на одного игрока больше. Это первый выигрыш белградцев в нынешнем розыгрыше ЛЧ. Благодаря ему балканцы вышли на второе место в группе B, обойдя финалиста прошлого розыгрыша Лиги чемпионов "Тоттенхэм", который проиграл "Баварии" 2:7.

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"Црвена Звезда" – "Олимпиакос" – 3:1

Голы: Вулич, 62, Милунович, 87, Боачи, 90 – Семеду, 37

Црвена Звезда: Борян, Гобелич, Милунович, Дегенек, Родич, Йованчич (Вулич, 55), Каньяс (Петрович, 73), Гарсия, Марин, ван Ла Парра (Боачи, 61), Томане

Олимпиакос: Жозе Са, Торосидис, Рубен Семеду, Мерья, Цимикас, Бухалакис, Камара (Эль-Араби, 89), Масурас (Эльабделлауи, 79), Бензия, Ловера (Поденсе, 61), Герреро

Предупреждения: Родич, ван Ла Парра, Боачи, Петрович, Марин – Бензия, Торосидис

Удаление: Бензия, 57 (Олимписакос)

Напомним, во втором туре Лиги чемпионов "Шахтер" одержал волевую победу над "Аталантой", забив решающий мяч на 95-й минуте. Выигрыш в Милане дарит "горнякам" прекрасные шансы на попадание в весеннюю часть самого престижного еврокубка.

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

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