Левченко – о решающем матче "Шахтера" в Лиге чемпионов: "Поддержка будет сумасшедшая"

Евгений Левченко / Фото: Instagram

11 декабря в Харькове на стадионе "Металлист" состоится решающий для "горняков" матч группового этапа Лиги чемпионов. Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился ожиданиями от предстоящего поединка с "Аталантой".

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"Этот поединок будет сродни финалу для каждой из команд. "Шахтеру" важно победить. "Горняки" не будут играть вторым номером. Это ответственный поединок для престижа тренера и команды. Если оценивать шансы, то они примерно равны. Я думаю, что эти команды примерно одного уровня. Не скажу, что кто-то явно выделяется. Думаю, что если будет победа, то – минимальная. "Шахтер" играет дома при своих трибунах, и я надеюсь, что поддержка будет сумасшедшая. Этот аспект должен сыграть свою роль", – считает Левченко.

"Соберется ли в Харькове полный стадион на такой знаковый матч? Сложно сказать. Наши команды порой ощущают нехватку поддержки. Болельщики не всегда понимают, насколько это важно для футболистов – чтобы люди приходили на стадион. Поддержка дает дополнительные силы, когда ты находишься на поле. Я это знаю по себе, когда был футболистом и выходил на поле", – говорит Левченко.

В последнем туре чемпионата Украины "Шахтер" разгромил "Олимпик". Смотрите видео голов:





Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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