Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,72
26,32

Новости Лиги чемпионов 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео

Левченко – о решающем матче "Шахтера" в Лиге чемпионов: "Поддержка будет сумасшедшая"

9 декабря, 14:46

Бывший футболист сборной Украины - о матче "Шахтер"- "Аталанта" в Харькове

Евгений Левченко

Евгений Левченко / Фото: Instagram

11 декабря в Харькове на стадионе "Металлист" состоится решающий для "горняков" матч группового этапа Лиги чемпионов. Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился ожиданиями от предстоящего поединка с "Аталантой".

Читайте также: Почему "Рома" не купила Тайсона у "Шахтера" – признание Фонсеки

Реклама

"Этот поединок будет сродни финалу для каждой из команд. "Шахтеру" важно победить. "Горняки" не будут играть вторым номером. Это ответственный поединок для престижа тренера и команды. Если оценивать шансы, то они примерно равны. Я думаю, что эти команды примерно одного уровня. Не скажу, что кто-то явно выделяется. Думаю, что если будет победа, то – минимальная. "Шахтер" играет дома при своих трибунах, и я надеюсь, что поддержка будет сумасшедшая. Этот аспект должен сыграть свою роль", – считает Левченко.

В тренде
В ТОП-100 самых популярных украинских спортсменов всего 29 процентов женщин: полный рейтинг

"Соберется ли в Харькове полный стадион на такой знаковый матч? Сложно сказать. Наши команды порой ощущают нехватку поддержки. Болельщики не всегда понимают, насколько это важно для футболистов – чтобы люди приходили на стадион. Поддержка дает дополнительные силы, когда ты находишься на поле. Я это знаю по себе, когда был футболистом и выходил на поле", – говорит Левченко.

В последнем туре чемпионата Украины "Шахтер" разгромил "Олимпик". Смотрите видео голов:

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Лига чемпионов Шахтер Донецк Евгений Левченко Аталанта футбольный эксперт

Источник: sport.ua

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Грачев:
Грачев: "МанСити" был более статусной командой, но именно с "Аталантой" будет матч года"Лига чемпионов
Воробей:
Воробей: "Шахтер" будет играть первым номером против "Аталанты"Лига чемпионов
Месси в Донецке: сегодня исполняется 15 лет провальному дебюту Лео в Лиге чемпионов
Месси в Донецке: сегодня исполняется 15 лет провальному дебюту Лео в Лиге чемпионовЛига чемпионов
"Болейте до конца!" "Шахтер" представил эпичное промо решающего матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Шахтер" показал закулисье выезда в Манчестер и ничьей с "Сити"Лига чемпионов
"После "МанСити" "Шахтер" может сыграть с "Аталантой" разными стилями": эксперт – о матче года для "горняков"Лига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...