"Лейпциг" совершил камбэк с "Зенитом": голом за россиян отличился Ракицкий

Команда Нагельсмана проигрывала по ходу встречи, но смогла отыграться

Лейпциг - Зенит / Фото: Reuters

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов "РБ Лейпциг" обыграл "Зенит" со счетом 2:1. Напомним, накануне "Шахтер" не смог обыграть дома загребское "Динамо", тем не менее "горняки" остаются главными претендентами на вторую путевку в весеннюю стадию ЛЧ из группы С.

Счет был открыт на 25-й минуте. Ярослав Ракицкий подобрал отскок и отправил мяч в нижний угол ворот.

В начале второго тайма хозяева восстановили равновесие. Конрад Лаймер пропустил мяч на Марселя Забитцера, получил обратную передачу в штрафной площади и пробил мимо Михаила Кержакова.

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На 59-й минуте Клостерман прошел по левому флангу и навесил в штрафную, Забитцер принял мяч и нанес удар по диагонали в дальнюю девятку.

"РБ Лейпциг", набрав шесть очков, вышел на первое место в турнирной таблице группы G. "Зенит" с четырьмя балами – на 3-м месте.

Также мы писали, что Коноплянка в гневе после Лиги чемпионов: "Этот судья достает нас везде, особенно меня". Полузащитник "Шахтера" не согласен с решением испанского арбитра Матео Лаоса, назначившего 11-метровый в пользу загребского "Динамо".

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