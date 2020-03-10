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"Лейпциг" – "Тоттенхэм": эксперты не верят в команду Моуринью

10 марта, 15:15

Максим Перепелица

Прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов "РБ Лейпциг" примет английский "Тоттенхэм ". Трансляция начнется в 22:00, а смотреть матч можно на телеканале "Футбол 2". На нашем сайте будет доступен онлайн ответного поединка с яркими фото.

Букмекеры считают немецкий клуб безоговорочным фаворитом поединка. На победу подопечных Юлиана Нагельсмана принимают ставки с коэффициентом 1,65. Успех английского клуба оценивают в 5,10. Ничейный результат встречи – 4,20.

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Также на проход "РБ Лейпциг" в четвертьфинал турнира дают коэффициент 1,16, тогда как шансы команды Жозе Моуринью оцениваются в 5,74.

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Напомним, что из-за вспышки коронавируса во Франции временно закрывали Лувр, а также изменили обряд причастия: священникам запретили своими руками класть в рот прихожанину гостию (хлеб, символизирующий Тело Христово).

Кроме того, с начала распространения коронавируса во Франции, более 11 тысяч медицинских масок и около 1,4 тысячи флаконов с дезинфицирующим средством похищено из больниц Парижа и столичного региона Иль-де-Франс

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Лига чемпионов Лейпциг Тоттенхэм

Источник: Сегодня|Спорт

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