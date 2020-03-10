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"Лейпциг" – "Тоттенхэм": где смотреть поединок 1/8 финала Лиги чемпионов

10 марта, 13:01

Максим Перепелица

Матч состоится на арене "РБ Лейпциг" без зрителей

Во вторник, 10-го марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором немецкий "Лейпциг" примет английский "Тоттенхэм". Поединок состоится в Лейпциге на стадионе "Ред Булл Арена". Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн поединка "Лейпциг" – "Тоттенхэм" с яркими фото и всеми важными комментариями.

В Украине поединок можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 2", а также интернет платформа OLL.tv.

Первый матч между этими командами закончился со счетом 1:0 в пользу "Лейпцига". Команда Нагельсмана не знает поражений шесть поединков кряду во всех турнирах при двух ничьих в двух предыдущих матчах.

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Кстати, на этой неделе без зрителей пройдут два матча Лиги чемпионов "ПСЖ" – "Боруссия" (Дортмунд) в Париже и "Валенсия" – "Аталанта" в Испании. Кроме того, доступ для зрителей будет закрыт на две игры плей-офф Лиги Европы "Интер" – "Хетафе" в Милане и "Олимпиакос" – "Вулверхэмптон" в Греции.

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Лига чемпионов Лейпциг Тоттенхэм

Источник: Сегодня|Спорт

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