"Лейпциг" – "Тоттенхэм": где смотреть поединок 1/8 финала Лиги чемпионов

Во вторник, 10-го марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором немецкий "Лейпциг" примет английский "Тоттенхэм". Поединок состоится в Лейпциге на стадионе "Ред Булл Арена". Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн поединка "Лейпциг" – "Тоттенхэм" с яркими фото и всеми важными комментариями.

В Украине поединок можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 2", а также интернет платформа OLL.tv.

Первый матч между этими командами закончился со счетом 1:0 в пользу "Лейпцига". Команда Нагельсмана не знает поражений шесть поединков кряду во всех турнирах при двух ничьих в двух предыдущих матчах.

Реклама

Читайте также: "Валенсия" – "Аталанта" – онлайн ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Кстати, на этой неделе без зрителей пройдут два матча Лиги чемпионов "ПСЖ" – "Боруссия" (Дортмунд) в Париже и "Валенсия" – "Аталанта" в Испании. Кроме того, доступ для зрителей будет закрыт на две игры плей-офф Лиги Европы "Интер" – "Хетафе" в Милане и "Олимпиакос" – "Вулверхэмптон" в Греции.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама