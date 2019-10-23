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Новости Лиги чемпионов 2019/20

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Лейпциг – Зенит: где смотреть битву за первое место в группе G

23 октября, 16:57

Матч пройдет на "Ред Булл Арена"

Зенит

Зенит / Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"

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В среду, 23 октября, на стадионе "Ред Булл Арена" состоится матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов между РБ "Лейпциг" и" Зенитом". Время начала матча – 19:55. Напомним, накануне "Шахтер" не смог обыграть дома загребское "Динамо", тем не менее "горняки" остаются главными претендентами на вторую путевку в весеннюю стадию ЛЧ из группы С.

Прямая трансляция матча "Лейпциг" – "Зенит" запланирована на телеканале "Футбол 2". Также поединок покажут на российских телеканалах "Матч ТВ" и "Матч Премьер.

Обслужит встречу турецкая бригада арбитров во главе с Али Палабыйыком. В роли его ассистентов выступят Мустафа Эйисой и Серкан Олгунджан. Резервный рефери – Халис Озкахья.

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"РБ Лейпциг" и "Зенит" ранее сыграли два матча. Одну встречу выиграл немецкий коллектив, а второй поединок завершился вничью. После двух туров "Зенит" возглавляет турнирную таблицу группы G, имея в активе четыре очка. "РБ Лейпциг" находится на третьей позиции, набрав на очко меньше.

Групповой этап
Группа G
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Позиция
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ЛейпцигЛейпцигЛей
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В предыдущем матче Лиги чемпионов РБ "Лейпциг" уступил "Лиону". Немцы ничем не смогли ответить на два гола французов.

В свою очередь "Зенит" обыграл "Бенфику". Финальный свисток арбитра зафиксировал счет 3:1.

"У "Зенита" очень вариативная команда. Их очень трудно обыграть, в клубе собрано много отличных футболистов и личностей. "Зенит" играет очень компактно, их игра структурирована, с ними надо действовать персонально", – рассказал наставник Лейпцига Юлиан Нагельсманн.

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Лига чемпионов Лейпциг Зенит Санкт-Петербург

Источник: Сегодня|Спорт

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