Лидер "Барселоны" после разгрома от "Баварии" готов покинуть команду: "Мы достигли дна"

Испанский защитник уверен, что клубу нужны изменения, и он не имеет в виду нового тренера

Защитник испанской "Барселоны" Жерар Пике после разгромного поражения от "Баварии" (2:8) в 1/4 финала Лиги чемпионов заявил, что готов покинуть команду, если это пойдет ей на пользу, ведь, по мнению Жерара, каталонцы достигли дна.

"Это была ужасная игра, ужасные ощущения, позор одним словом. Мы не можем конкурировать в еврокубках, и это происходит с нами не в первый второй или третий раз. Это очень трудно, и я надеюсь, что мы извлечем из этого урок. Клубу нужны изменения, я не говорю о тренере или игроках, я не хочу на ни на кого указывать, но нужны структурные изменения, клуб нуждается в любых изменениях.

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Жерар Пике. Фото: REUTERS/Rafael Marchante

В клубе нет неприкасаемых. Я готов уйти, если должна прийти новая кровь и изменить эту динамику. Я первым уйду, оставлю клуб, потому что думаю, что мы достигли дна. Мы все должны разобраться и решить, что будет лучше для клуба, а это самое главное. Мы не боремся в Европе. Мы так играем в течение нескольких лет, независимо от того, кто тренер или какие игроки. В Ла Лиге этого было достаточно, но не здесь. Это суровая реальность. Ее невозможно скрыть. То, что сегодня творится на поле отражает ситуацию в клубе, это неприемлемо для такой команды как "Барселона", – цитирует Пике Marca.

Напомним. что вчера "Барселона" выставила самый возрастной состав в истории Лиги чемпионов. Средний возраст игроков каталонского клуба составляет почти 30 лет.

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