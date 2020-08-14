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Лидер "Баварии" превзошел бомбардирский рекорд Шевченко в матчах против "Барселоны"

14 августа, 22:37

Александр Трикиша Александр Трикиша

Немецкий футболист в шестой раз в карьере огорчил вратаря каталонского клуба

Нападающий немецкой "Баварии" Томас Мюллер оформил дубль в первом тайме матча против испанской "Барселоны" в 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, матч в эти минуты проходит в Лиссабоне. Смотреть онлайн матч Барселона – "Бавария" можно на нашем сайте, а также с помощью сервиса Oll.tv.

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Сегодняшние голы в ворота каталонского клуба стали для немецкого футболиста пятым и шестым в карьере, что позволило Мюллеру сначала повторить, а затем превзойти рекорд легендарного украинца Андрея Шевченко. Только Шева и Мюллер поражали ворота "Барселоны" по пять раз и больше в Лиге чемпионов, сообщает OptaJoe в Twitter.

Напомним, что Шевченко три гола забил "Барселона" в том памятном матче на "Камп Ноу" в 1997 году, а затем еще дважды огорчил в футболке "Милана".

Ране мы писали, что "Барселона" выставила самый возрастной состав в истории Лиги чемпионов. Средний возраст игроков каталонского клуба составляет почти 30 лет. Тем не менее, это не сильно помогло команде, ведь еще в первом тайме каталонцы пропустили четыре мяча.

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Смотрите видео гола Томаса Мюллера:

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Лига чемпионов Барселона Андрей Шевченко Бавария Томас Мюллер

Источник: Сегодня|Спорт

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