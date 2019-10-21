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Лидер "Шахтера" поделился ожиданиями от судейства в ключевой игре Лиги чемпионов с "Динамо"

21 октября, 22:01

Тарас Степаненко, пострадавший от арбитра в матче с Португалией, надеется, что с Загребом подобное не повторится

Тарас Степаненко

Тарас Степаненко / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко поделился ожиданиями от ключевого матча Лиги чемпионов с загребским "Динамо", который состоится в Харькове во вторник. Начало – в 19:55. Напомним, команды с тремя очками делят второе место в группе С и победитель предстоящего поединка станет фаворитом в борьбе за выход в весеннюю стадию самого престижного еврокубка. Онлайн-трансляция Шахтер Динамо Загреб пройдет на нашем сайте.

- Арбитра недавнего матча с Португалией, удалившего вас в весьма спорном эпизоде, вы знали еще до игры, а знаете ли вы судью матча с загребским "Динамо"? – прозвучал вопрос полузащитнику "Шахтера" перед игрой с загребским "Динамо".
- Того арбитра я узнал еще на разминке, он сделал то, что я и ожидал. А Матео Лаоса, который будет судить игру с Загребом, тоже знаю, вспоминали, – отметил Тарас Степаненко. – Он судил наши матчи, были положительные, были отрицательные результаты. Но он арбитр высокого уровня. Тем более есть и система VAR. В матчах отбора на Евро ее еще не используют, а в Лиге чемпионов она уже есть. Мы уже один раз в матче с "Аталантой" стали свидетелями, как это происходит. Будет больше камер. Так что, надеюсь, в этот раз правильно разберутся в случае спорной ситуации – было нарушение или нет.

Смотрите, за что удалили Степаненко в недавней игре Украина – Португалия (2:1)

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- Тарас, как вы относитесь к VAR?
- Думаю, он нужен. Мы сталкиваемся с большими командами в Лиге чемпионов. Мой опыт говорит, что мы больше страдаем от того, что арбитр не может определиться в моменте. Можно перечислять истории, которые есть в памяти. Например, как нам поставили пенальти в игре с "Манчестер Сити", когда Стерлинг упал... VAR – это правильно. Сейчас в футболе большая скорость движения, перемещения. Не всегда человек на глаз может определить, что случилось. Система мне нравится, но со временем ее нужно доработать. Это выводит игру на другой уровень.

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- Что вы знаете о предложении от "Кристал Пэлас" относительно вашего приобретения, тренер говорил с вами об этом?
- Если тренер ничего о нем не знал, то я – тем более. Пока говорить не о чем, – закрыл эту тему Степаненко.

Групповой этап
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Пропущеные 6
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Результаты последних матчей: П П

- Кого опасаетесь в загребском "Динамо"?
- Тренеры полностью охарактеризовали нам команду загребского "Динамо", рассказали, как они играют. Есть индивидуально сильные футболисты. Мне понравился их нападающий в матче сборной Хорватии. Также отмечали ребят, которые в центре играют. У них есть сильные футболисты. Но они сильны, прежде всего, командными действиями, – подытожил перед игрой с загребцами Тарас Степаненко.

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Отметим, что ранее тренер загребского "Динамо" назвал самого опасного игрока в составе "Шахтера". Ненад Бьелица ответил на все возможные вопросы перед игрой Лиги чемпионов с "горняками" – даже о костюме Зорро. Особо же коуч хорватов выделил в составе дончан их капитана – Тайсона.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Динамо Загреб Тарас Степаненко

Источник: ua.tribuna.com

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