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Лидера чемпионата Турции не допустят в еврокубки по примеру Зинченко

3 июня, 19:33

Александр Трикиша Александр Трикиша

Турецкий клуб нарушил правила финансового fair play

Турецкий "Трабзонспор" отстранен от еврокубков на один год в следующие два сезона, если туда пробьется. Об этом сообщает УЕФА на своем официальном сайте. Наказание клубу вынесено за нарушение правил финансового fair play, несмотря на то, что УЕФА временно отменила правило, но дело турецкого клуба тянется еще с прошлого года.

В июле 2019 года орган финансового контроля УЕФА установил, что "Трабзонспор" нарушил финансовый fair play, после чего трабзонцами было заключено с УЕФА мировое соглашение, но клуб не сумел выполнить его условия.

Как итог, в одном из следующих двух сезонов (2020/21 и 2021/22) "Трабзонспор" не сможет принять участие в еврокубках, если туда пробьется. Отметим, что Трабзонспор лидирует в текущем чемпионате Турции. Сезон в Турции возобновится 12 июня.

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Кстати, сегодня появилась информация, что нового тренера для "Динамо" нашли в Турции: киевляне могут увести наставника у "Фенербахче". У перспективного коуча не будет проблем с языком, ведь он два года играл в Украине.

Ранее мы писали, что клуб украинца Александра Зинченко "Манчестер Сити" не избежит отстранения от Лиги чемпионов. Спортивный арбитражный суд перенес слушания по делу из-за коронавируса, поэтому английский клуб не будет возможности доказать свою невиновность до начала следующего евросезона.

Смотрите, как "Трабзонспор" играл в текущем сезоне Лиги Европы:

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Лига чемпионов Лига Европы fair play Трабзонспор

Источники: Сегодня|Спорт , Футбол на Куличках

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