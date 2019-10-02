Лига чемпионов набирает обороты: расписание и результаты матчей среди

"Барселона" принимает "Интер", а действующий победитель ЛЧ "Ливерпуль" играет с "Зальцбургом"

В среду, 2 октября, проходят еще восемь матчей второго тура группового раунда Лиги чемпионов. Центральный поединок дня принимает "Камп Ноу" – онлайн Барселона – Интер смотрите в трансляции на нашем сайте.

Отметим, что накануне "Шахтер" одержал волевую победу над "Аталантой", забив решающий мяч на 95-й минуте. Выигрыш в Милане дарит "горнякам" прекрасные шансы на попадание в весеннюю часть Лиги чемпионов.

Лига чемпионов, 2 тур. Среда, 2 октября

ГРУППА Е

19:55 Генк – Наполи ТВ: Футбол 2

22:00 Ливерпуль – Зальцбург

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ГРУППА F

19:55 Славия – Боруссия Д ТВ: Футбол 1

22:00 Барселона – Интер ТВ: Футбол 1

ГРУППА G

22:00 Зенит – Бенфика

22:00 Лейпциг – Лион

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ГРУППА H

22:00 Валенсия – Аякс

22:00 Лилль – Челси

Трансляции матчей Лиги чемпионов – на oll.tv (по подписке)

Напомним, что вторничные матчи Лиги чемпионов ознаменовались фиаско "Тоттенхэма" в игре с "Баварией" 2:7. Это самое крупное домашнее поражение в еврокубках в истории английских команд.

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