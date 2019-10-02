Лига чемпионов набирает обороты: расписание и результаты матчей среди

В среду, 2 октября, проходят еще восемь матчей второго тура группового раунда Лиги чемпионов. Центральный поединок дня принимает "Камп Ноу" – онлайн Барселона – Интер смотрите в трансляции на нашем сайте.
Отметим, что накануне "Шахтер" одержал волевую победу над "Аталантой", забив решающий мяч на 95-й минуте. Выигрыш в Милане дарит "горнякам" прекрасные шансы на попадание в весеннюю часть Лиги чемпионов.
Лига чемпионов, 2 тур. Среда, 2 октября
ГРУППА Е
19:55 Генк – Наполи ТВ: Футбол 2
22:00 Ливерпуль – Зальцбург
ГРУППА F
19:55 Славия – Боруссия Д ТВ: Футбол 1
22:00 Барселона – Интер ТВ: Футбол 1
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ГРУППА G
22:00 Зенит – Бенфика
22:00 Лейпциг – Лион
ГРУППА H
22:00 Валенсия – Аякс
22:00 Лилль – Челси
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Напомним, что вторничные матчи Лиги чемпионов ознаменовались фиаско "Тоттенхэма" в игре с "Баварией" 2:7. Это самое крупное домашнее поражение в еврокубках в истории английских команд.
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