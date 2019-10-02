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Новости Лиги чемпионов 2019/20

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Лига чемпионов набирает обороты: расписание и результаты матчей среди

2 октября, 10:39

"Барселона" принимает "Интер", а действующий победитель ЛЧ "Ливерпуль" играет с "Зальцбургом"

В среду, 2 октября, проходят еще восемь матчей второго тура группового раунда Лиги чемпионов. Центральный поединок дня принимает "Камп Ноу" – онлайн Барселона – Интер смотрите в трансляции на нашем сайте.

Отметим, что накануне "Шахтер" одержал волевую победу над "Аталантой", забив решающий мяч на 95-й минуте. Выигрыш в Милане дарит "горнякам" прекрасные шансы на попадание в весеннюю часть Лиги чемпионов.

Лига чемпионов, 2 тур. Среда, 2 октября

ГРУППА Е

19:55 Генк – Наполи ТВ: Футбол 2

22:00 Ливерпуль – Зальцбург

Групповой этап
Группа E
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ЗальцбургЗальцбургЗал
1
1
0
0
6
2
4
3
Забитые 6
Пропущеные 2
Разница 4
Результаты последних матчей: В
2
НаполиНаполиНап
1
1
0
0
2
0
2
3
Забитые 2
Пропущеные 0
Разница 2
Результаты последних матчей: В
3
ЛиверпульЛиверпульЛив
1
0
0
1
0
2
-2
0
Забитые 0
Пропущеные 2
Разница -2
Результаты последних матчей: П
4
ГенкГенкГен
1
0
0
1
2
6
-4
0
Забитые 2
Пропущеные 6
Разница -4
Результаты последних матчей: П

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ГРУППА F

19:55 Славия – Боруссия Д ТВ: Футбол 1

22:00 Барселона – Интер ТВ: Футбол 1

Групповой этап
Группа F
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Боруссия ДортмундБоруссия ДортмундБор
1
0
1
0
0
0
0
1
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
2
Славия ПрагаСлавия ПрагаСла
1
0
1
0
1
1
0
1
Забитые 1
Пропущеные 1
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
3
ИнтерИнтерИнт
1
0
1
0
1
1
0
1
Забитые 1
Пропущеные 1
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
4
БарселонаБарселонаБар
1
0
1
0
0
0
0
1
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
Результаты последних матчей: Н

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ГРУППА G

22:00 Зенит – Бенфика

22:00 Лейпциг – Лион

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Групповой этап
Группа G
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ЛейпцигЛейпцигЛей
1
1
0
0
2
1
1
3
Забитые 2
Пропущеные 1
Разница 1
Результаты последних матчей: В
2
ЛионЛионЛио
1
0
1
0
1
1
0
1
Забитые 1
Пропущеные 1
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
3
ЗенитЗенитЗен
1
0
1
0
1
1
0
1
Забитые 1
Пропущеные 1
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
4
БенфикаБенфикаБен
1
0
0
1
1
2
-1
0
Забитые 1
Пропущеные 2
Разница -1
Результаты последних матчей: П

ГРУППА H

22:00 Валенсия – Аякс

22:00 Лилль – Челси

Групповой этап
Группа H
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
АяксАяксАяк
1
1
0
0
3
0
3
3
Забитые 3
Пропущеные 0
Разница 3
Результаты последних матчей: В
2
ВаленсияВаленсияВал
1
1
0
0
1
0
1
3
Забитые 1
Пропущеные 0
Разница 1
Результаты последних матчей: В
3
ЧелсиЧелсиЧел
1
0
0
1
0
1
-1
0
Забитые 0
Пропущеные 1
Разница -1
Результаты последних матчей: П
4
ЛилльЛилльЛил
1
0
0
1
0
3
-3
0
Забитые 0
Пропущеные 3
Разница -3
Результаты последних матчей: П

Трансляции матчей Лиги чемпионов – на oll.tv (по подписке)

Напомним, что вторничные матчи Лиги чемпионов ознаменовались фиаско "Тоттенхэма" в игре с "Баварией" 2:7. Это самое крупное домашнее поражение в еврокубках в истории английских команд.

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

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Лига чемпионов

Источник: Сегодня|Спорт

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