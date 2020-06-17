Лигу чемпионов доиграют в Лиссабоне: официальный календарь

УЕФА подтвердил проведение оставшихся матчей еврокубков по системе плей-офф в двух странах. Все матчи Лиги чемпионов сезона 2019/2020 пройдут в Португалии, а розыгрыш Лиги Европы завершится в Германии. Еврокубковые соревнования вернутся в августе – на тот момент должны будут завершиться все внутренние чемпионаты.

Лига чемпионов возобновится 7 августа с ответных матчей 1/8 финала. Напомним, что Путевки в четвертьфинал ЛЧ уже оформили "Пари Сен-Жермен", "Аталанта", "Атлетико" и "Лейпциг". В парах "Реал" – "Манчестер Сити" (первый матч – 1:2), "Челси" – "Бавария" (0:3), "Лион" – "Ювентус" (1:0) и "Наполи" – "Барселона" (1:1) еще предстоит провести ответные поединки.

Стадия 1/4 финала пройдет с 12 по 15 августа и будет состоять из одного матча. Полуфиналы запланированы на 18 и 19 августа, а главный поединок турнира пройдет 23 августа. Матчи будут принимать стадионы в Лиссабоне "Да Луж" и "Жозе Алвеладе".

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Также, как мы писали ранее, сместили места проведения следующих финалов Лиги чемпионов:

2020: Лиссабон

2021: Стамбул

2022: Санкт-Петербург

2023: Мюнхен

2024: Лондон

УЕФА отмечает, что матчи будут проходить за закрытыми дверями. Медицинская служба организации будет регулярно оценивать ситуацию на континенте и поддерживать связь с местными властями относительно возвращения зрителей на трибуны. Также отмечается, что команды смогут зарегистрировать троих новых игроков на остаток сезона Лиги чемпионов, если эти футболисты находились в клубе с момента последнего регистрационного периода (3 февраля 20202 года), но не летних новичков.

Смотрите, как "Ливерпуль" переиграл "Тоттенхэм" в прошлогоднем финале Лиги чемпионов:

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