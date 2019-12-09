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Новости Лиги чемпионов 2019/20

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"Лион" - "Лейпциг" онлайн матча

"Лион" - "Лейпциг" онлайн матча / Фото: Reuters

10 декабря в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов французский "Лион" принимает немецкий "Лейпциг". Поединок на арене "Парк Олимпик Лионне" начнется в 22:00 по киевскому времени. Мы проводим онлайн матча с комментариями ключевых эпизодов встречи, яркими фото со стадиона и видео-повторами голов.

"Лион" – "Лейпциг" онлайн:

Какие задачи решают. Немецкий клуб лидирует в квартете G и уже гарантировал себе выход в 1/8 финала – осталось лишь определить, с первого или второго места. "Лион" отстает на три очка и ведет заочную борьбу за выход в плей-офф с "Зенитом", у которого тоже 7 очков. Для того, чтобы выйти в весеннюю часть Лиги чемпионов, "Лиону" нужно сыграть с "Лейпцигом" лучше, чем в параллельном матче сыграет на выезде "Зенит" против "Бенфики".

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Кто фаворит? Аналитики букмекерских контор считают матч практически равным. Хозяева – небольшие фавориты. Коэффициент на победу "Лиона" составляет всего 2.50, на победу "Лейпцига" можно сделать ставку с котировкой 2.70, а на ничью – 3.80. Таким образом, вероятность исхода прогнозируется такая: победа "Лиона" 39 процентов, ничья 25 процентов, победа "Лейпцига" 36 процентов. Также букмекеры ожидают большое количество забитых мячей – три или больше.

Смотрите обзор матча "Зенит" – "Лион" 2:0

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Смотрите обзор матча "Лейпциг" – "Бенфика" 2:2

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Лига чемпионов онлайн Лейпциг Лион Франция

Источник: Сегодня|Спорт

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