"Лион" – "Ювентус": онлайн матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Сегодня в борьбу на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов вступают последние две пары. В одной из них "Лион" дома на "Парк Олимпик Лионне" примет туринский "Ювентус". И надо сказать, что французский клуб традиционно неудачно выступает на этой стадии плей-офф, и улучшить свои цифры "красно-белым" будет сложно, так как чемпион Италии сейчас на достаточно хорошем ходу. К тому же "Лион" еще никогда не обыгрывал "Старую Синьору".

"ЛИОН" – "ЮВЕНТУС" 0:0

Путь команд в Лиге чемпионов

"Ювентус" уверено прошел групповой этап нынешней Лиги чемпионов, выиграв группу у "Атлетико", "Байера" и "Локомотива". Да, у них были непростые матчи, где победы вырывались на ленточке, но финальный отрыв от испанской команды составил шесть очков!

А вот "Лиону" в шестом туре понадобилось отыгрывать два мяча у "Лейпцига" (2:2), чтобы пережить зиму в Лиге чемпионов. Путевку в 1/8 финала лионцам обеспечил гол Мемфиса Депая в концовке. А португальская "Бенфика" заработала на очко меньше и отправилась в Лигу Европы, где на стадии 1/16 финала ей достался "Шахтер".

Отметим, что "Лион" провалил три последние попытки в 1/8 финала и шесть из семи в целом. В четвертьфинал команда не выходила уже десять лет с сезона-2009/2010. "Ювентус" же не уступает на стадии 1/8 финала с сезона-2015/16. Тогда туринцы потерпели свое единственное поражение за шесть последних сражений в этом раунде. В чемпионате Франции "Лион" только седьмой, потерпев девять неудач, а вот туринцы лидируют в Серии А.

Личные встречи

В тренде Онлайн вечера бокса в Броварах: бои Дениса Беринчика и Макса Бурсака

Сегодня команды проведут пятый очный матч, и все они состоялись в последние шесть лет. "Ювентус" победил в трех из четырех последних поединков, в том числе дважды во Франции с одинаковым счетом 1:0. А впервые коллективы пересеклись в четвертьфинале Лиги Европы-2013/14. На групповом этапе ЛЧ-2016/17 итальянцы вновь одержал минимальную победу на выезде. Тогда отличился Хуан Куадрадо. В Турине на 13-й минуте хозяев с пенальти вперед вывел Гонсало Игуаин, но за пять минут до конца матча Корентен Толиссо принес "Лиону" ничью.

Что говорили перед матчем

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри: "Лион" – техничная команда, которая прекрасно готова физически и умеет мгновенно ускоряться. Это опасный соперник, против которого надо показать очень хороший футбол. Криштиану Роналду – игрок, которого высоко ценят по всему миру. Чтобы судить о его форме, достаточно посмотреть на статистику. Это выдающийся игрок, который в отличном состоянии как физически, так и психологически".

Главный тренер "Лиона" Руди Гарсия: "Мы не будем играть по той же расстановке, что в прошлом матче (победа 2:0 над "Метцем". - Ред.). Та схема была обусловлена возвращением Лео Дюбуа и прибытием в команду Бруно Гимарайнша. Роналду – очень целеустремленный футболист. Специального плана по его сдерживанию у нас не будет, потому что в этом случае еще потребуются подобные планы для Дибалы и Игуаина. Если будем только обороняться, не выиграем. Чтобы победить, нам нужна помощь болельщиков. Они придадут нам энергии и помогут сыграть на все сто".

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама