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"Лион" – "Ювентус": прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с заготовкой на минимальную победу

26 февраля, 17:10

Итальянская команда является фаворитом у экспертов в противостоянии с французами

Самая титулованная команда Италии "Ювентус" – является самым большим неудачником финалов Лиги чемпионов – семь поражений. Но в этом сезоне она снова настроена более чем решительно, однако для начала в 1/8 финала стоит пройти "Лион". Сегодня во Франции пройдет первый матч между командами. "Лион" – "Ювентус" онлайн-трансляция с интересными фактами и важной информацией по матчу уже идет на нашем сайте. Поединок начнется в 22:00 по Киеву.

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Вряд ли кого-то удивит, что фаворитом в этом поединке является "Ювентус", коэффициент на его победу составляет 2,05, на успех французской команды – 4,00. Скорее, "Лиону" удастся зацепиться за ничью, чем выиграть – 3,20 на мировую. Наиболее вероятный счет в этом матче, по мнению аналитиков контор, минимальная победа итальянцев 1:0 – 5,00. На втором месте ничья 1:1 – 5,80.

Криштиану Роналду и Паоло Дибала

Криштиану Роналду и Паоло Дибала / Фото: Juventus FC

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В составе "Лиона", прежде всего, стоит бояться Мусса Дембеле, котировка на его в сегодняшней встрече – 2,40. У "Ювентуса" опасность исходит от многих игроков, но особняком тут стоит Криштиану Роналду. На его гол букмекеры дают коэффициент 2,00. На точные удары Гонсало Игуаина и Паоло Дибалы – 3,30.

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Источник: Сегодня|Спорт

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