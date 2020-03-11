"Ливерпуль" – "Атлетико": онлайн повторного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Поединок на Туманном Альбионе под присмотром судьи-полицейского начнется в 22:00 в среду

Сегодня, 11 марта, проходят два ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Встречи в Париже и Ливерпуле стартуют в 22:00. Наш сайт уже ведет онлайн матча "ПСЖ" – "Боруссия" (Д). Также мы следим за событиями и на знаменитом стадионе "Энфилд Роуд" в Англии, где "Ливерпуль" принимает мадридский "Атлетико". В первой встрече, в Испании, хозяева выиграли 1:0 благодаря голу Сауля уже на четвертой минуте.

"Ливерпуль" – "Атлетико": анонс

Состояние команд. С поражения "Атлетико" началась черная полоса "Ливерпуля". Подопечные Юргена Клоппа вскоре вылетели из Кубка Англии в 1/8 финала, причем также не забив ни одного мяча – 0:2. Также "Ливерпуль" проиграл в чемпионате Англии "Уотфорду" (0:3) – впервые за 45 матчей. Но четыре дня назад "красные вернулись" на победную тропу, не без проблем справившись дома с одним из аутсайдеров Премьер-лиги, "Борнмутом" (2:1). Мячи забили Мохамед Салах и Садио Мане.

"Атлетико" также звезд с неба не хватает в последнее время. За последние пять туров Ла Лиги у коллектива Диего Симеоне – две победы и три ничьи. "Матрасники" идут лишь шестыми и пока не попадают в Лигу чемпионов, но от четвертого места отстают всего на одно очко. В последнем туре "Атлетико" сыграл вничью с "Севильей" – соперники все четыре мяча забили в первом тайме.

Личные встречи. В сезоне 2008/09 соперники дважды разошлись мировыми 1:1 на групповом этапе ЛЧ. В целом же – преимущество у "Атлетико". С одной стороны "Ливерпуль" все четыре раза выигрывал двухматчевые противостояния элитного турнира Европы с испанскими клубами. С другой, "красные" всего шесть раз выигрывали дома у испанцев в 18 матчах. "Атлетико" не слишком удачно играет в Англии: две победы, семь ничьих, четыре поражения.

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Кадровый вопрос. У обоих команд нет дисквалифицированных, а вот у "Ливерпуля" травмированы основной вратарь Алиссон и полузащитник Шакири. У гостей под вопросом участие Мораты и Лемара.

Где смотреть. Трансляцию поединка в Украине на телевидении будет вести канал "Футбол 2". Прямой эфир с "Энфилда" начнется в 21:55. А перед этим, в 21:15, на этом же телеканале стартует "Ночь Лиги чемпионов".

Судьи. Обслуживать матч будет бригада арбитров из Нидерландов. Рефери в поле – 37-летний Данни Маккели. По профессии – полицейский!

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