"Ливерпуль" – "Наполи": где смотреть битву за первое место в группе Е

Ливерпуль - Наполи / Фото: Twitter

Реклама

27 ноября "Ливерпуль" примет "Наполи" в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Посмотреть поединок можно на канале "Футбол 2" в 21:50.

Читайте также: игрок "Ливерпуля" поразил болельщиков игрой на пианино

"Ливерпуль" с девятью очками лидирует в группе E. Выиграл семь предыдущих матчей кряду во всех турнирах. "Наполи" с восемью очками идет на второй позиции в группе. Не знает побед шесть поединков кряду во всех турнирах.

N Команда И В Н П М О 1 ЛИВЕРПУЛЬ 4 3 0 1 10-7 9 2 НАПОЛИ 4 2 2 0 6-3 8 3 ЗАЛЬЦБУРГ 4 1 1 2 12-10 4 4 ГЕНК 4 0 1 3 4-12 1

"Наполи" приехал в Ливерпуль без своего капитана Лоренцо Инсинье, то ли травмированного, то ли убранного из заявки за руководство бунтом. Аркадиуш Милик, забивший пять из семи последних мячей команды, точно травмирован.

У "Ливерпуля" Шердан Шакири травмирован, а Мохаммед Салах только-только оправился от травмы. Клопп заявил, что египтянин, не игравший в последнем туре лиги, в порядке. Левый защитник Робертсон также вернулся. В центре обороны рядом с Ван Дейком точно не сыграет травмированный Матип.

"Это сенсационно хорошая футбольная команда. Да, они не показали хороших результатов в последние недели. Вы можете прочитать о том, что происходит у них в команде, но они сейчас не в Италии, они в Ливерпуле и, возможно, чувствуют облегчение. Кто бы ни играл за "Наполи", он станет выдающимся игроком. И если в мире есть менеджер, которому не нужен совет ни от кого, конечно, и не от меня, то это Карло Анчелотти", – заявил тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп.

"Начинается самое интересное, у нас два матчбола, чтобы выйти из группы, и завтра первый розыгрыш. Будет чрезвычайно тяжело, но одновременно интересно. Великие теннисисты заканчивают матч с первого матчбола. Мы тоже постараемся, команда сфокусирована и настраивается на этот матч очень серьезно. Понимаем, что на внутренней арене играем не слишком хорошо, необходимо делать больше. Потому готовимся со всей ответственностью к тому, чтобы выполнить свою первую задачу на этот сезон", – отметил главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти.

Ориентировочные составы:

"Ливерпуль": Алиссон — Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон — Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум — Салах, Фирмино, Мане

"Наполи": Мерет — Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Хюсай — Кальехон, Аллан, Эльмас, Фабиан Руис — Лосано, Мертенс

Также мы писали о забавном эпизоде в чемпионате Боливии: арбитр пытался использовать VAR, которого нет. В Боливии судья сообщил игрокам об использовании системы VAR, которой нет в местном чемпионате.

Смотрите, как "Ливерпуль" обыграл "Генк" в матче Лиги чемпионов:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама