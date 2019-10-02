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"Ливерпуль" – "Зальцбург": онлайн классной зарубы на Энфилде

2 октября, 10:58

Обладатель Лиги чемпионов примет непростой "Зальцбург"

Энфилд

Энфилд / Фото: Instagram

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В среду, 2 октября, в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся английский "Ливерпуль" и австрийский "Зальцбург". Встреча пройдет в Ливерпуле на стадионе "Энфилд". Мы проведем онлайн матча с яркими фото и видео голов.

Паралельно также пройдут поединки:

"Ливерпуль" – "Зальцбург" 0:0

Групповой этап
Группа E
Больше
Позиция
Команда
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Пр.
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ЗальцбургЗальцбургЗал
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Забитые 6
Пропущеные 2
Разница 4
Результаты последних матчей: В
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НаполиНаполиНап
1
1
0
0
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2
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Забитые 2
Пропущеные 0
Разница 2
Результаты последних матчей: В
3
ЛиверпульЛиверпульЛив
1
0
0
1
0
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0
Забитые 0
Пропущеные 2
Разница -2
Результаты последних матчей: П
4
ГенкГенкГен
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0
0
1
2
6
-4
0
Забитые 2
Пропущеные 6
Разница -4
Результаты последних матчей: П

В первом туре группового этапа обладатели кубка Лиги чемпионов неожиданно уступили "Наполи" со счетом 2:0.

А вот "Ред Булл Зальцбург", напротив, уверенно стартовал в ЛЧ, уничтожив "Генк" со счетом 6:2. Главным героем того поединка стал – Эрлинг Холланд.

Перед поединком хороших новостей Клоппу сообщили из лазарета команды. Наконец-то вернулся в строй №1 команды – Алиссон Бекер. Кипер практически восстановился от травмы, но еще неизвестно, рискнет ли наставник поставить его в ворота. Вернулся также после травмы Ориги.

А вот перед приездом на "Энфилд" наставник Зальцбурга не сможет рассчитывать на полузащитника Антуана Бернеде.

Ориентировочные составы:

"Ливерпуль": Адриан – Александр-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон – Вейналдум, Хендерсон, Фабиньо – Салах, Фирмино, Мане

"Зальцбург": Станкович – Кристенсен, Вебер, Рамальо, Ульмер – Минамино, Мвепу, Юнузович, Собослаи – Холанд, Хван

"Зальцбург" – крепкая команда, в которой полно талантливой молодежи. Участие в Лиге чемпионов вселяет в нее силу и задор. Это действительно сильный соперник с высокой организацией игры. "Зальцбург" удивит многих. Эта команда заточена под то, чтобы таить сюрпризы для соперников, но если кто и знает, как действует эта команда, то это, наверное, я. Я очень доволен всеми своими защитниками, но Вирджил ван Дейк является лучшим в мире или как минимум лучшим из всех на данный момент," – отметил наставник "Ливерпуля" Югрен Клопп.

"Энфилд" – стадион особенный. Мы должны получить удовольствие от этого матча. Но очень важно хорошо к нему подготовиться. Мы обращали внимание ребят на сильные стороны "Ливерпуля". У них практически нет слабых мест. Мы должны действовать без всякого страха и стараться показать свой футбол", – добавил тренер "Зальцбурга" Джесси Марш.

Напомним, что в недавнем матче "Ливерпуль" повторил рекордную клубную победную серию из прошлого века. А уже в поединке с "Бернли" мерсисайдцы улучшили свое достижение.

Обзор Суперкубка УЕФА "Ливерпуль" – Челси"

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Лига чемпионов Ливерпуль Зальцбург

Источник: Сегодня|Спорт

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