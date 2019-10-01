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Новости Лиги чемпионов 2019/20

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"Локомотив" – "Атлетико": онлайн матча неожиданных лидеров группы

1 октября, 14:55

Яркие фотографии со стадиона "Локомотив" в Москве и видео-повторы голов

Игроки "Атлетико" - фавориты матча с "Локомотивом"

Игроки "Атлетико" - фавориты матча с "Локомотивом" / Фото: AFP

Московский "Локомотив", который выбился в неожиданные лидеры группы D Лиги чемпионов после выездной победы над "Байером", во вторник во втором туре ЛЧ сыграет с мадридским "Атлетико" на своем поле. Матч начнется в 22:00, а мы проведем онлайн поединка с яркими фото со стадиона "Локомотив" и видео-повторами голов.

Параллельные матчи вторника в Лиге чемпионов:

ЛОКОМОТИВ – АТЛЕТИКО – 0:0

Ориентировочные составы команд по версии испанского издания Marca:

Групповой этап
Группа D
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ЛокомотивЛокомотивЛок
1
1
0
0
2
1
1
3
Забитые 2
Пропущеные 1
Разница 1
Результаты последних матчей: В
2
АтлетикоАтлетикоАтл
1
0
1
0
2
2
0
1
Забитые 2
Пропущеные 2
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
3
ЮвентусЮвентусЮве
1
0
1
0
2
2
0
1
Забитые 2
Пропущеные 2
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
4
БайерБайерБай
1
0
0
1
1
2
-1
0
Забитые 1
Пропущеные 2
Разница -1
Результаты последних матчей: П

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"Локомотив" – "Атлетико": анализ составов. "Матч на миллиард" – так можно назвать этот поединок, поскольку все футболисты в составе двух команд оцениваются именно на такую сумму – в евро. В двух командах играют 30 футболистов национальных сборных!

"Локомотив" – "Атлетико": прогноз букмекеров. Гости – фавориты встречи. Коэффициент на победу испанского клуба составляет 1.80, тогда как ставку на успех "Локомотива!" можно сделать с котировкой 5.50, а на ничью – 3.40. Также аналитики считают, что в этом поединк ене будет большого количества забитых мячей.

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"Локомотив" – "Атлетико": где смотреть трансляцию. Матч в прямом эфире покажет сайт oll.tv (в подписке).

Также во вторник свой матч второго тура Лиги чемпионов проведет чемпион Украины: "Аталанта" – "Шахтера" смотреть онлайн трансляцию на нашем сайте.

В первом туре Лиги чемпионов "Локомотив" на выезде обыграл "Байер":

В свою очередь, "Атлетико" сыграл вничью с "Ювентусом":

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Лига чемпионов онлайн Атлетико Мадрид Локомотив Москва

Источник: Сегодня|Спорт

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