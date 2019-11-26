"Локомотив" – "Байер": где смотреть сражение "подвальных" команд за Лигу Европы

"Локомотив" / Фото: Reuters

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Математически и "Локомотив", и "Байер" еще сохраняют шансы на вторую строчку в группе D и место в 1/8 финала Лиги чемпионов вслед за "Ювентусом". Но объективно сегодняшний матч в Москве, скорее всего, сражение за третью строчку в квартете и попадание в Лигу Европы, так как "Атлетико" оторвался уже на четыре очка и сегодня может гарантировать себе продолжение борьбы в самом престижном клубном турнире.

Матч начнется в 19:55 по Киеву, в прямом эфире его покажет российский телеканал Матч ТВ.

Как играли раньше

До текущей Лиги чемпионов команды в официальных матчах между собой не встречались. А в первом туре "Локомотив" выиграл в Леверкузене со счетом 2:1. Правда, после победы на старте группового этапа "железнодорожники" не набрали ни одного очка, тогда как "Байер" после трех поражений обыграл в 4-м туре "Атлетико" – 2:1. И сегодняшняя победа может гарантировать и тем, и другим участие как минимум в Лиге Европы. Но немцы в этой победе нуждаются больше, так как по личным встречам пока уступают россиянам.

За четыре предыдущих матча и москвичи, и леверкузенцы набрали по три очка и теперь на четыре отстают от идущего вторым "Атлетико". "Ювентус" с 10 очками уже забронировал себе место в весенней стадии Лиги чемпионов.

Смотрите обзор первого матча между командами в Германии

Что говорили перед матчем

Главный тренер Байера Петер Бос: "Локомотив – хорошая команда. Они обыграли нас в первом круге и какие-то комментарии здесь излишни. Они провели два качественных матча с "Ювентусом", им просто не повезло, что не получилось набрать очки. Миранчук? Он очень качественный игрок. Продолжить карьеру в России после окончания контракта? Пока я все еще тренер "Байера", и надеюсь, что завтрашняя игра позволит мне пробыть еще на этом посту. РПЛ – сильный чемпионат, здесь хорошие стадионы, построенные к чемпионату мира, но пока мне нечего сказать. Низкая реализация "Байера"? В футболе возможно все, мы можем нанести два удара и два из них станут голевыми. Конечно, нам надо налаживать реализацию и соблюдать концентрацию у своих ворот".



Фото ФК "Локомотив"

Тренер "Локомотива" Юрий Семин: "У нас есть проблемы — травмы основных игроков. У нас была неоднородная подготовка к сезону – одни тренировались полный цикл, другие – недельный, сборники вообще приехали накануне. Но мы должны быть готовы к завтрашнему матчу – и мы будем".

На чьей стороне цифры

В последних 15 домашних еврокубковых матчах у "Локо" всего пять побед при восьми поражениях. Пять из этих неудач пришлись на последние шесть матчей. Последний раз команду из Германии "железнодорожники" принимали в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов, уступив "Шальке" в Москве со счетом 0:1. Клубы бундеслиги гостили в Черкизово четыре раза и неизменно побеждали. А хозяева этих матчах забили всего один мяч и девять пропустили. Победа над "Байером" в первом туре позволила "Локо" прервать серию из семи поражений от немецких клубов подряд.

Для "Байера" матч в Москве станет сотым в основной сетке Лиги чемпионов. Леверкузенцы станут 22-м клубом, который достиг этой отметки. "Фармацевты" играют в Лиге чемпионов в 12-й раз и впервые с сезона-2016/17. В семи из восьми последних розыгрышей они как минимум выходили в 1/8 финала. Несмотря на поражения от "Юве" и "Атлетико" в этом сезоне, "Байер" в 13 последних гостевых еврокубковых матчах проиграл всего четыре раза, а в четырех последних поединках немцы в России не проигрывали – по две победы и ничьи.

Кому отдают предпочтение букмекеры

Аналитики контор, несмотря на поражение от "Локо" дома, считают фаворитом матча "Байер" – 1.88 на их победу, на успех россиян – 3.9 и почти также вероятна ничья – 3.7. При этом мировая 1:1 – самый популярный счет – коэффициент 6.0, на 1:0 в пользу немцев – 7.5.

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