"Локомотив" – "Ювентус": команда Роналду фаворит встречи

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

В среду, 6 ноября, на стадионе "РЖД Арена" в Москве состоится матч четвертого тура Лиги чемпионов, в котором встретятся "Локомотив" и "Ювентус". Мы проведем онлайн матча "Локомотив" – "Ювентус" с яркими фото и важными моментами матча.

Уже известны ставки букмекеров на этот поединок. Специалисты считают, что верх возьмет "Ювентус". Так, победу туринцев оценивают в 1.65, тогда как на подопечных Семина можно поставить с коэффициентом 6,60. На ничейный результат принимаются ставки с коэффициентом 3.95.

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Наиболее вероятными авторами голов считают трио нападающих "Ювентуса": Роналду (1.95), Игуаина (2.45) и Дибалу (2.70). У "Локо" лучшие шансы отличиться, согласно коэффициентам, имеют Эдер (3.93) и Алексей Миранчук (5.10).

"Локомотив" и "Ювентус" встречались всего один раз. И это было две недели назад. Тогда "Ювентус" одержал волевую победу со счетом 2:1.

Кстати, журналисты из Италии раскрыли тайну победителя "Золотого мяча". Нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду посетили журналисты France Football. Представители издания, которое ежегодно вручает премию "Золотой мяч", побывали в Турине.

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