Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,72
27,46

Новости Лиги чемпионов 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео

"Локомотив" – "Ювентус": команда Роналду фаворит встречи

6 ноября, 18:39

Букмекеры оценили шансы в игре Лиги чемпионов

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

В среду, 6 ноября, на стадионе "РЖД Арена" в Москве состоится матч четвертого тура Лиги чемпионов, в котором встретятся "Локомотив" и "Ювентус". Мы проведем онлайн матча "Локомотив" – "Ювентус" с яркими фото и важными моментами матча.

Уже известны ставки букмекеров на этот поединок. Специалисты считают, что верх возьмет "Ювентус". Так, победу туринцев оценивают в 1.65, тогда как на подопечных Семина можно поставить с коэффициентом 6,60. На ничейный результат принимаются ставки с коэффициентом 3.95.

Групповой этап
Группа D
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ЮвентусЮвентусЮве
3
2
1
0
7
3
4
7
Забитые 7
Пропущеные 3
Разница 4
Результаты последних матчей: В В Н
2
АтлетикоАтлетикоАтл
3
2
1
0
5
2
3
7
Забитые 5
Пропущеные 2
Разница 3
Результаты последних матчей: В В Н
3
ЛокомотивЛокомотивЛок
3
1
0
2
3
5
-2
3
Забитые 3
Пропущеные 5
Разница -2
Результаты последних матчей: П П В
4
БайерБайерБай
3
0
0
3
1
6
-5
0
Забитые 1
Пропущеные 6
Разница -5
Результаты последних матчей: П П П

Реклама

Наиболее вероятными авторами голов считают трио нападающих "Ювентуса": Роналду (1.95), Игуаина (2.45) и Дибалу (2.70). У "Локо" лучшие шансы отличиться, согласно коэффициентам, имеют Эдер (3.93) и Алексей Миранчук (5.10).

"Локомотив" и "Ювентус" встречались всего один раз. И это было две недели назад. Тогда "Ювентус" одержал волевую победу со счетом 2:1.

В тренде
Рейтинг ТОП-100 украинских спортсменов: кто популярен в социальной сети Instagram

Кстати, журналисты из Италии раскрыли тайну победителя "Золотого мяча". Нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду посетили журналисты France Football. Представители издания, которое ежегодно вручает премию "Золотой мяч", побывали в Турине.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Лига чемпионов Локомотив Москва Ювентус

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Динамо" Загреб – "Шахтер": онлайн дуэли на "Максимире", где может определиться вторая команда группы CЛига чемпионов
"Ливерпуль" малой "кровью" обыграл "Генк" и вышел на первое местоЛига чемпионов
"Зенит" пал жертвой "быков" в Лиге чемпионов: Забитцер забивает, Ракицкий – наблюдаетЛига чемпионов
"Барселона", "Ливерпуль" и другие: все результаты вторничных матчей Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Динамо" Загреб – "Шахтер": где смотреть решающий матч дончан в Лиге чемпионовЛига чемпионов
"Ливерпуль" – "Генк": где смотреть матч победителей Лиги чемпионов против "голодных" бельгийцевЛига чемпионов

Новости партнеров

Loading...
загрузка...